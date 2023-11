Poštni delavci za 28. novembra napovedali protest

"Zaposleni v Pošti Slovenije s poslovno-finančnim načrtom za leto 2024 in projekcijami za naslednja leta nismo seznanjeni," so zapisali. Sindikat zato od vodstva pričakuje podrobna pojasnila, sploh glede na nekatere objave, da se obeta korenito zmanjšanje števila zaposlenih, čemur ostro nasprotujejo.

Kot so zapisali, si je Pošta Slovenije več let prizadevala privabiti ustrezno število kandidatov za zaposlitev, ki bi razbremenili obstoječi kader ter prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti in nadurnega dela. "Zato hkratne objave prostih delovnih mest in nižanje števila zaposlenih niso konsistentne," so zapisali v sporočilu za javnost.

Po njihovih navedbah se v družbi dogajajo "kršitve s področja zagotavljanja počitkov in odmorov, rednega opravljanja zdravniških pregledov in postopkov sprejema aktov delodajalca ter zaviranje sindikalnega dela". Za vodenje tako velike in kompleksne družbe, kot je Pošta Slovenije, po njihovem potrebujejo strokovno znanje in dober nadzor.

Konferenco sindikatov SDPZ Pošte Slovenije čudi ravnanje Sindikata poštnih delavcev, ki je na načrte vodstva družbe, po katerih naj bi število zaposlenih v prometu zmanjšali za 200, medijsko opozoril šele, ko naj bi bil poslovno-finančni načrt že potrjen. "Ta sindikat ima večino članov v svetu delavcev, tri člane v nadzornem svetu Pošte Slovenije, iz njihovih vrst je tudi delavska direktorica," so pojasnili.

V SDPZ po njihovih navedbah vztrajajo pri zapolnitvi kadrovskega načrta in pri tem, da se ne zapira poslovalnic. "A to ne bo možno, dokler država ne bo zagotovila sofinanciranja univerzalne poštne storitve, ki jo je dolžna izvajati Pošta Slovenije na račun svoje konkurenčnosti, ceno pa plačamo zaposleni, saj za nas vedno zmanjka denarja," so poudarili.