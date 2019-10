'Pošto bomo dostavili, srečk, sveč in bonbonov pa pri nas ne boste več dobili'

Poštarji bodo 11. novembra začeli stavko. Ob že tako zahtevnem delu, v zgodnjih jutranjih urah, na mrazu, na dežju, tudi snegu, nam delodajalec nalaga vedno več dela in krši osnovne delavske pravice, pravijo in že dolgo opozarjajo na kadrovsko podhranjenost. Da delo opravijo v predvidenem času, se morajo odpovedati celo malici in za več ur podaljšati svoj delovnik.