V Postojni ob vsakem večjem deževju smrdi

V Postojni nekaj smrdi. Krajani Stare vasi, ki leži čisto blizu mesta in ob čistilni napravi, ob vsakem večjem deževju trpijo smrad in umazanijo. V kanalizaciji, ki vodi do čistilne naprave, se meteorne vode pomešajo s fekalijami, ob večjem deževju pa sistem očitno ne more požreti dovolj velike količine vode. In fekalije zalijejo polja in travnike. Težave pa že osem let niso odpravili, pravijo domačini.