Postojnski veterinar ni dvigal slušalke, meso morali pretovarjati ročno

OU UVHVVR Postojna je bil o dogodku obveščen ob 11.12. Na klic ob 7.22 in 7.47 se OU UVHVVR Postojna ni odzval, so nam potrdili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. "Po prejetem klicu ob 11.12 se je uradna veterinarka nemudoma odpravila na kraj dogodka. Zaradi gneče na lokalnih cestah je tja prispela ob 12.40. V času prihoda je postopek prelaganja svinjskih polovic v nadomestno vozilo že potekal. Zaradi neustreznih higienskih pogojev je bilo meso ocenjeno kot zdravstveno neustrezno za prehrano ljudi. Prekladanje mesa se je končalo približno ob 13.15, ob 13.40 pa je bilo nadomestno vozilo premeščeno na avtobusno postajališče. Meso je bilo treba preložiti ročno, zato je cel postopek trajal dobri dve uri in pol," so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.

Nesreča tovornjaka na primorski avtocesti FOTO: Bobo

Zaradi poškodbe vozila se je prelaganje tovora lahko začelo šele ob 10.58, dodajajo. "Odločitev veterinarske inšpekcije ne bi imela bistvenega vpliva na čas začetka pretovarjanja," trdijo. V včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER je Zvonko Zavasnik iz Darsa del krivde za nastanek 11-urnega zastoja zvalil na veterinarsko inšpekcijo. Kot je dejal, je bilo čakanje še toliko daljše, ker je bil v prevrnjenem tovornjaku tovor živalskega izvora. "Policija pa je morala zato obvestiti veterinarsko inšpekcijo. Dokler inšpekcija ni podala mnenja, kako naj se z blagom ravna, do takrat zadeva stoji oziroma pretovora ni."

Zavasnik je tudi dejal, da v ponedeljek reakcijski čas veterinarske službe ni bil optimalen. "Čakali smo jo kar nekaj ur." Na Darsu so sicer vmesni čas sicer izkoristili za postavitev betonske ograje.

Kakšen je postopek?