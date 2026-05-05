Slovenija

Postojnski veterinar ni dvigal slušalke, meso morali pretovarjati ročno

Postojna, 05. 05. 2026 15.30 pred 22 minutami 2 min branja 11

Avtor:
M.V.
Nesreča na primorki

Kaj je bil razlog za tako dolg zastoj po zadnji večji prometni nesreči na primorski avtocesti? Na Darsu trdijo, da se je vse zapletlo, ker so dolgo čakali na prihod veterinarske inšpekcije zaradi razsutega tovora živalskega izvora. Inšpektorji v Postojni se niso odzvali na dva klica, so potrdili na UVHHVR, kjer preverjajo kaj je vzrok za neodzivnost, a dodajajo, da se zaradi poškodbe vozila prelaganje tovora lahko začelo šele dobrih pet ur po nesreči.

OU UVHVVR Postojna je bil o dogodku obveščen ob 11.12. Na klic ob 7.22 in 7.47 se OU UVHVVR Postojna ni odzval, so nam potrdili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

"Po prejetem klicu ob 11.12 se je uradna veterinarka nemudoma odpravila na kraj dogodka. Zaradi gneče na lokalnih cestah je tja prispela ob 12.40. V času prihoda je postopek prelaganja svinjskih polovic v nadomestno vozilo že potekal. Zaradi neustreznih higienskih pogojev je bilo meso ocenjeno kot zdravstveno neustrezno za prehrano ljudi. Prekladanje mesa se je končalo približno ob 13.15, ob 13.40 pa je bilo nadomestno vozilo premeščeno na avtobusno postajališče. Meso je bilo treba preložiti ročno, zato je cel postopek trajal dobri dve uri in pol," so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.

Nesreča tovornjaka na primorski avtocesti
FOTO: Bobo

Zaradi poškodbe vozila se je prelaganje tovora lahko začelo šele ob 10.58, dodajajo. "Odločitev veterinarske inšpekcije ne bi imela bistvenega vpliva na čas začetka pretovarjanja," trdijo.

V včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER je Zvonko Zavasnik iz Darsa del krivde za nastanek 11-urnega zastoja zvalil na veterinarsko inšpekcijo. Kot je dejal, je bilo čakanje še toliko daljše, ker je bil v prevrnjenem tovornjaku tovor živalskega izvora. "Policija pa je morala zato obvestiti veterinarsko inšpekcijo. Dokler inšpekcija ni podala mnenja, kako naj se z blagom ravna, do takrat zadeva stoji oziroma pretovora ni."

 Zavasnik je tudi dejal, da v ponedeljek reakcijski čas veterinarske službe ni bil optimalen. "Čakali smo jo kar nekaj ur." Na Darsu so sicer vmesni čas sicer izkoristili za postavitev betonske ograje.

Kakšen je postopek?

Kot so nam pojasnili na UVHVVR, nesreče, kot je bila včerajšnja in je vključevala živila živalskega izvora, ureja protokol komunikacije in ukrepanja ob nesrečah na avtocestah in hitrih cestah.

V primeru nesreče, ki vključuje tovor živalskega izvora, nadzorniki prometa v RNC DARS pridobijo čim več informacij o posebnostih tovora ter stanju vozila. Informacije pridobijo s strani vzdrževalne službe DARS, Policije ali druge uradne osebe na kraju dogodka. Službe na kraju dogodka v RNC DARS posredujejo informacije o vozilu, tovoru ter fotografije o stanju vozila in tovora. Podatke nato pošljejo uradnemu veterinarju po elektronski pošti.

Pristojni regionalni center za obveščanje nemudoma obvesti pristojen OU UVHVVR. Izven rednega delovnega časa pristojnega OU UVHVVR (od 15.00 do 7.00 ure naslednji dan) se obvesti uradnega veterinarja pristojnega OU UVHVVR v pripravljenosti, ki je dosegljiv na telefonsko številko 112. Pristojni ReCO posreduje podatke o vrsti in količini tovora ter fotografije s kraja prometne nesreče uradnemu veterinarju na elektronski naslov.

nesreča primorka inšpekcija

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1888402
05. 05. 2026 15.53
Javno upravo in socijalne transferje je treba do dna pocistiti. 100 mil letno v proracunu ...
Odgovori

bc123456
05. 05. 2026 15.52
TUDI TU JE DRŽAVA SLOVENIJA PADLA NA IZPITU ZARADI NESPOSOBNIH LJUDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori

manchesterisred
05. 05. 2026 15.52
Na tem območju je čisto vsak dan nesreča. DARS in Alenka očitno spet čakata, da pride do najhujšega. Potem bo pa spet "nismo vedeli, da je kaj narobe".
Odgovori

konstruktor
05. 05. 2026 15.52
važno, da se je inšpektor štempljal, da je na šihtu...če se je seveda
Odgovori

razumi če lahko
05. 05. 2026 15.51
Skratka kakor koli obrnemo zaradi takih stvari bi jih moralo kar nekaj zapustiti svoja dobro plačana delovna mesta iz krivdnih razlogov vendar iz tega ne bo nič še nagrado za prekomerno delo bodo dobili !!
Odgovori


Alergičen na levake
05. 05. 2026 15.48
Zakaj bi se oglašali, če je plača enaka, tudi če se ne ?? ... Pri klicanju v javno ali zasebno specialistično ambulanto lahko vidiš, da živijo na dveh različnih planetih.... In najbolj ležerni so prav levaki, ki so proti zasebnemu zdravstvu, v javnem pa kradejo in umetno ustvarjajo vrste. Ko rabijo zdravnika, grejo pa k zasebniku 🤢🤮
Odgovori


_endrug
05. 05. 2026 15.48
Je delal od doma?
Odgovori


patogen
05. 05. 2026 15.46
Levica in Pravica do odklopa.
Odgovori


ho?emVšolo
05. 05. 2026 15.44
Postojnski veterinar ni dvigal slušalke, 20.000 vozil in vsaj toliko ljudi pa stalo več ur v koloni.
Odgovori


Verus
05. 05. 2026 15.34
To ad v Sloveniji ne dvignejo telefona, ni nič novega.
Odgovori


Verus
05. 05. 2026 15.44
Dobro da niso dobili odgovor od Jožice "pošljite mail na info afna...." :D
Odgovori


