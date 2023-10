Postojnski vrtec obiskala delovna inšpekcija

Postojnski vrtec, kjer je, potem ko so ji v zadnjih petih letih in pol kar devetkrat podaljšali pogodbo za določen čas, konec avgusta na cesti ostala visoko noseča vzgojiteljica, je obiskala delovna inšpekcija. A problematika je veliko širša in vseslovenska - tako pa so se na dogajanje odzvali v Skupnosti vrtcev Slovenije in državo pozvali, naj vendarle pristopi k sistemskemu reševanju problema.

Kar pet let in pol podaljševanja pogodb za določen čas, ko se je zadnja iztekla, je visoko noseča pristala na cesti, ravnateljica pa je medtem za nedoločen čas zaposlovala druge ljudi. A zgodba vzgojiteljice s postojnskega vrtca še vedno ni dobila epiloga: je ravnateljica ravnala nezakonito, gre zgolj za vprašanja kadrovske etike ali kaj tretjega? "Jaz na inšpektorat se nisem obračala, sem pa potem šla do pravnika in se tam tudi posvetovala in odvetniška pisarna je poslala dopis, kar mislim, da jih je tudi močno razjezilo" pravi vzgojiteljica.

Čeprav prijave na inšpektorat vzgojiteljica ni podala, je delovna inšpekcija vrtec danes obiskala po uradni dolžnosti, njihove ugotovitve naj bi bile znane čez približno štirinajst dni. Ravnateljica pa tudi danes pred kamero ne želi - izjavo bo, kot pravi, podala, ko bo inšpekcijski postopek zaključen. "Podaljševanje pogodb za določen čas neizogiben modus operandi" "Več dejavnikov vpliva na neko odločitev. Težko verjamem, da bi nekdo diskriminiral nekoga na podlagi nosečnosti," o dogajanju v omenjenem vrtcu meni Silvija Komočar iz Skupnosti vrtcev Slovenije, kjer poudarjajo, da s primerom niso v celoti seznanjeni ter izpostavljajo, da je podaljševanje pogodb za določen čas trenutno neizogiben kadrovski modus operandi v slehernem slovenskem vrtcu. "In tu se stvari velikokrat zapletejo in niso ljube ne ravnateljem ne tistim, ki so bolni, ne tistim, ki so zaposleni za določen čas," priznava Komočarjeva.