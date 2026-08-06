Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ugodili Lesonitu: izdaja okoljevarstvenega dovoljenja se bo nadaljevala

Ilirska Bistrica, 06. 08. 2026 16.00 pred 3 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
STA
Lesonit

Vlada je ugodila pritožbam družbe Lesonit, Občine Ilirska Bistrica in stranskih udeležencev ter odpravila sklep nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lesonitu. Ugotovila je, da je bila presoja vplivov na okolje že opravljena, in ministrstvu naložila nadaljevanje postopka.

Vlada je pri odločanju ugotovila, da za prekinitev postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za IED-napravo (gre za naprave, ki lahko zaradi svoje velikosti ali vrste dejavnosti pomembneje vplivajo na okolje) v Ilirski Bistrici niso bili izpolnjeni pogoji iz zakona o splošnem upravnem postopku, so po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

"Presoja vplivov načrtovane modernizacije proizvodnje na okolje je bila namreč že opravljena v pravnomočno zaključenem integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, zato v obravnavani zadevi ni šlo za predhodno vprašanje, ki bi upravičevalo prekinitev postopka," je v vladnem sporočilu pojasnilo ministrstvo za okolje in prostor.

Preberi še Prebivalcem Ilirske Bistrice prekipelo: vsak dan se soočajo s hrupom in lesenim prahom

Vlada je zato odpravila sklep o prekinitvi postopka in naložila prvostopenjskemu upravnemu organu, da nadaljuje postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

Odločitev se nanaša na procesno vprašanje zakonitosti prekinitve postopka in ne predstavlja vsebinske odločitve o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, so poudarili.

Vlada je ob tem ugodila pritožbama občine ter društva Eko krog in občanov Ilirske Bistrice na sklepa nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katerima je to zaradi domnevnega pomanjkanja pravnega interesa zavrgla pritožbi zoper sklep o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

Ugotovila je namreč, da je bilo pritožnikom že leta 2022 s pravnomočnim sklepom priznano procesno upravičenje za sodelovanje v postopku kot stranskim udeležencem, zato imajo tudi pravico vložiti pritožbo zoper sklep o prekinitvi postopka. Današnja odločitev vlade se nanaša izključno na zakonitost zavrženja pritožbe; o vsebini pritožb zoper sklep o prekinitvi postopka bo pristojni organ odločal v ločenem postopku, je navedlo ministrstvo.

Lesonit, ki se ukvarja z lesnopredelovalno in kemijsko dejavnostjo ter je v lasti italijanskega podjetja Fantoni, želi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za novo napravo, s kateri bi povečal proizvodnjo vlaknenih plošč.

Prebivalci bližnje okolice tovarne v Ilirski Bistrici že leta opozarjajo na izpuste škodljivih snovi, kot je formaldehid, ter delce lesnega prahu, smrad in hrup.

lesonit okoljevarstveno dovoljenje
24ur.com Janković o kanalu C0: Za kineto ne bomo naredili presoje vplivov na okolje
24ur.com Arso začel ugotavljati morebitno okoljsko škodo po izpustu Uniorja
24ur.com V novo odločanje o okoljevarstvenem dovoljenju za Kemis
24ur.com Do izliva gnojevke je prišlo zaradi popuščanja stene na laguni
24ur.com Krški nuklearki okoljsko soglasje za podaljšanje obratovanja
24ur.com Komisija DZ računskemu sodišču predlaga revizijo ocene škode poplav
24ur.com Odvzem govedi: zapisnik pavšalen in presplošen, uradno veterinarko izločili
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrezPitt
06. 08. 2026 21.57
Koliko je kapnilo v žep desnuharski falangi?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897