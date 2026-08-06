Ugodili Lesonitu: izdaja okoljevarstvenega dovoljenja se bo nadaljevala

Vlada je pri odločanju ugotovila, da za prekinitev postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za IED-napravo (gre za naprave, ki lahko zaradi svoje velikosti ali vrste dejavnosti pomembneje vplivajo na okolje) v Ilirski Bistrici niso bili izpolnjeni pogoji iz zakona o splošnem upravnem postopku, so po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.
"Presoja vplivov načrtovane modernizacije proizvodnje na okolje je bila namreč že opravljena v pravnomočno zaključenem integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, zato v obravnavani zadevi ni šlo za predhodno vprašanje, ki bi upravičevalo prekinitev postopka," je v vladnem sporočilu pojasnilo ministrstvo za okolje in prostor.
Vlada je zato odpravila sklep o prekinitvi postopka in naložila prvostopenjskemu upravnemu organu, da nadaljuje postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.
Odločitev se nanaša na procesno vprašanje zakonitosti prekinitve postopka in ne predstavlja vsebinske odločitve o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, so poudarili.
Vlada je ob tem ugodila pritožbama občine ter društva Eko krog in občanov Ilirske Bistrice na sklepa nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katerima je to zaradi domnevnega pomanjkanja pravnega interesa zavrgla pritožbi zoper sklep o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.
Ugotovila je namreč, da je bilo pritožnikom že leta 2022 s pravnomočnim sklepom priznano procesno upravičenje za sodelovanje v postopku kot stranskim udeležencem, zato imajo tudi pravico vložiti pritožbo zoper sklep o prekinitvi postopka. Današnja odločitev vlade se nanaša izključno na zakonitost zavrženja pritožbe; o vsebini pritožb zoper sklep o prekinitvi postopka bo pristojni organ odločal v ločenem postopku, je navedlo ministrstvo.
Lesonit, ki se ukvarja z lesnopredelovalno in kemijsko dejavnostjo ter je v lasti italijanskega podjetja Fantoni, želi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za novo napravo, s kateri bi povečal proizvodnjo vlaknenih plošč.
Prebivalci bližnje okolice tovarne v Ilirski Bistrici že leta opozarjajo na izpuste škodljivih snovi, kot je formaldehid, ter delce lesnega prahu, smrad in hrup.
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