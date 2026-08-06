Ugodili Lesonitu: izdaja okoljevarstvenega dovoljenja se bo nadaljevala

Vlada je pri odločanju ugotovila, da za prekinitev postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za IED-napravo (gre za naprave, ki lahko zaradi svoje velikosti ali vrste dejavnosti pomembneje vplivajo na okolje) v Ilirski Bistrici niso bili izpolnjeni pogoji iz zakona o splošnem upravnem postopku, so po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje. "Presoja vplivov načrtovane modernizacije proizvodnje na okolje je bila namreč že opravljena v pravnomočno zaključenem integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja, zato v obravnavani zadevi ni šlo za predhodno vprašanje, ki bi upravičevalo prekinitev postopka," je v vladnem sporočilu pojasnilo ministrstvo za okolje in prostor.

Vlada je zato odpravila sklep o prekinitvi postopka in naložila prvostopenjskemu upravnemu organu, da nadaljuje postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja. Odločitev se nanaša na procesno vprašanje zakonitosti prekinitve postopka in ne predstavlja vsebinske odločitve o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, so poudarili. Vlada je ob tem ugodila pritožbama občine ter društva Eko krog in občanov Ilirske Bistrice na sklepa nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katerima je to zaradi domnevnega pomanjkanja pravnega interesa zavrgla pritožbi zoper sklep o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Lesni prah zaradi proizvodnej v Lesonitu POP TV

Lesni prah zaradi proizvodnej v Lesonitu POP TV

Lesni prah zaradi proizvodnej v Lesonitu POP TV

Lesni prah zaradi proizvodnej v Lesonitu POP TV

Lesni prah zaradi proizvodnej v Lesonitu POP TV

Lesni prah zaradi proizvodnej v Lesonitu POP TV









