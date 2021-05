Postopek prodaje družbe TS Media ustavljen

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na seji soglašal z ustavitvijo prodaje 100-odstotnega lastniškega deleža družbe TS Media, ki je med drugim lastnica in upravljavka portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si. Družba tako za zdaj ostaja del njegove skupine, so s Telekoma sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Prodajne postopke za družbo TS Media, ki je nastala leta 2011 iz družbe Najdi s ciljem postati eden vodilnih akterjev na področju digitalnih medijev in razvoja digitalnih nosilcev v državi, je Telekom začel lani jeseni. Pri tem je želel prednostno najti kupca za celotno premoženje družbe, ki ima poleg naštetih portalov v lasti še blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188, Dajmedol in AdSolution. Več o razlogih za odločitev o ustavitvi prodaje brez izbire kupca v Telekomu Slovenije niso razkrili. TS Media je sprva izdajala tudi televizijo Planet TV, ki pa jo je Telekom Slovenija po ne ravno uspeli epizodi partnerstva z grško medijsko multinacionalko Antenna Group lani za pet milijonov evrov prodal madžarski medijski družbi TV2 media. Prav ta je bila po pisanju medijev v igri tudi za TS Media, ob tem pa tudi medijsko-telekomunikacijska skupina United Group. Slednja ima med drugim v lasti telekomunikacijskega operaterja Telemach, vzpostavlja pa tudi medij pod blagovno znamko N1. Spletni portal Necenzurirano je pred časom na podlagi neuradnih informacij poročal, da je najugodnejšo ponudbo oddal United Group. Ta naj bi za TS Media ponujal pet milijonov evrov, kar naj bi za nekaj več kot tri milijone evrov presegalo ponudbo TV2 media. Prav zadnja pa naj bi bila po pisanju portala želeni kupec največje vladne stranke SDS. Nadzorni svet Telekoma je danes podal tudi soglasje k ustavitvi postopka pripojitve odvisne družbe Avtenta k Telekomu Slovenije. Kot so navedli v telekomunikacijskem operaterju, bo Avtenta kot vodilni partner za upravljanje in uvajanje SAP rešitev ter brezpapirnega poslovanja na slovenskem trgu, glede na dinamičnost IKT-trga še naprej kot samostojno podjetje v okviru Telekomove skupine krepila svoj položaj na trgu.