Postopek zoper Tuša (še) ni zastaral, je odločilo višje sodišče

Specializirano tožilstvo Simoniču očita zlorabo uradnega položaja in prejema podkupnine v obliki stanovanja v Piranu, vrednega okoli 80.000 evrov. Tedanji Apek, zdaj Akos, katerega direktor je bil Simonič, naj bi s podelitvijo frekvenc iz konkurence nezakonito izločil druge operaterje, ki so tudi izkazali interes za nakup frekvenc za mobilno telefonijo.

Zaradi nedokazanega dejanja in delno zaradi zastaranja je okrožno sodišče februarja ustavilo tudi postopek zoper Tušmobil, zdaj Telemach, in delno proti Mirku Tušu, ki se sojenja zaradi poškodbe ni udeleževal, zato so postopek proti njemu izločili. Tožilstvo je po začetku prvega sojenja za Tuša in Simoniča več posameznih dejanj modificiralo v eno kaznivo dejanje, a je sodnica menila, da je to nedopustno, zato je postopek proti Tušu zaradi zastaranja ustavila, a je višje sodišče ta sklep na pritožbo tožilstva razveljavilo.

Okrožno sodišče se je kljub jasnemu stališču višjega sodišča glede (ne)zastaranja pregona v novem postopku spet postavilo na stališče, da gre za majhno premoženjsko korist, za kar da je pregon zastaral. A to je ugotovilo zgolj za Tuša, čeprav je napeljevanje Simoniča k domnevni zlorabi položaja vezano na glavno kaznivo dejanje, ki ga tožilstvo očita Simoniču. Zato je višje sodišče nedavno spet razveljavilo sklep o ustavitvi postopka za Tuša zaradi zastaranja. Kot je še opozorilo, bo kazenski pregon absolutno zastaral leta 2026, še poroča Delo.