Postopka proti Inštitutu 8. marec ne bo

S kampanjo Gremo volit je inštitut vsesplošno pozival k udeležbi volivk in volivcev na volitvah, zato jih današnja odločitev inšpektorata ni presenetila. "Očitno je, da v konkretnem primeru inštitut ni organiziral volilne kampanje v smislu zakona o volilni in referendumski kampanji in s tem z opustitvijo ni kršil obveznosti, ki jih zakon nalaga organizatorju," so zapisali.

Inštitut 8. marec je za pripravo odgovora na dopis poiskal pomoč pri odvetnici Nataši Pirc Musar. V sodelovanju s Pravno mrežo za varstvo demokracije so opozorili na tovrstne poskuse ustrahovanja oblasti.

Članice in člani inštituta so namreč prepričani, da gre za spodletel poskus zastraševanja in utišanja delovanja inštituta. "Takšnim zlorabam pravnih postopkov z namenom oviranja delovanja nevladnih organizacij se je treba odločno zoperstaviti tudi s pravno pomočjo," so zapisali.