Postopki dovoljevanja posegov v okolje odslej na okoljskem ministrstvu

"Istovrstni postopki dovoljevanja posegov v okolje in prostor se bodo združili na enem mestu. Združitev postopkov celovite presoje vplivov na okolje, predhodne presoje vplivov na okolje, presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje v integralnem dovoljenju se bodo prenesli na en organ. S tem se bo pospešilo usklajevanje in odločanje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ker bodo na Agenciji RS za okolje (Arso) ostale le upravne in strokovne naloge v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oz. sanacijo okoljske škode v skladu s predpisi o varstvu okolja, ministrstvo zainteresirano javnost obvešča, naj vloge za upravne postopki s področja varstva okolja in ohranjanja narave naslavljajo na ministrstvo. Upravni postopki, ki so se začeli do 31. avgusta, medtem ostajajo v pristojnosti Arsa.

"Postopki izdajanja soglasij in dovoljenj bodo potekali hitreje"

Z boljšo organizacijo na ministrstvu in ustreznejšo umestitvijo kadrovskih virov na področju okolja in narave bodo postopki izdajanja soglasij in dovoljenj s področja ohranjanja narave in okolja potekali hitreje, možna bo njihova debirokratizacija. V dosedanji organizacijski shemi so se posamezni postopki podvajali na različnih organih, so pojasnili na ministrstvu.

Ob tem so spomnili, da Arso z nedavnim vpisom v evidenco raziskovalnih organizacij, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, postaja strokovna in raziskovalna institucija na področju meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških služb ter strokovna institucija na področju spremljanja in analize stanja okolja.

"Arso bo tako opravljal strokovne in razvojne naloge spremljanja in ocenjevanja stanja okolja, vključno z ocenjevanjem stanja voda, zraka in tal in varstva pred hrupom v skladu s predpisi o varstvu okolja. Arso bo še naprej izpolnjeval mednarodne obveznosti in opravljal naloge mednarodne izmenjave podatkov," so navedli na ministrstvu.