'Postopki, vezani na splav ali oploditev, morajo biti kriti iz obveznega zavarovanja'

Vladi pa bodo poslali poziv, naj "k temu poda soglasje in v okviru zdravstvene reforme ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje na način, da bodo imeli vsi prebivalci in vse prebivalke dostop do vseh potrebnih zdravstvenih storitev brez doplačil in dodatnih zavarovanj" , je povedala predstavnica inštituta Mojca Lukan .

Predstavniki so v izjavi za medije poudarili, da je pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok zapisana v ustavi. "A osebe, ki dopolnilnega zavarovanja ne plačujejo, pristanejo v situaciji, kjer je za njih del postopka plačljiv," je povedala direktorica inštituta Nika Kovač. Opozorila je, da so to največkrat revni, prekarci, samozaposleni, študentje in osebe, ki so izgubile socialno pomoč.

Menijo, da je vsem, ki morajo plačati za postopke, vezane na reproduktivne pravice, kršena ustavna pravica. Košarica storitev, kot so ugotavljanje in zmanjševanje plodnosti, umetna oploditev in sterilizacija, pa mora biti dostopna za vse.