'Postreči vino v kozarcu za vodo je smrtni greh'

In v domači kuhinji domače gostilne v Ratéčah se je začela ljubezen do vina, ki jo je Čarman skozi leta smo še nadgrajeval in stopnjeval. Do tega, da je kot prvi Slovenec začel s prodajo vin prek spleta. In cene buteljk gredo v nebo, tudi Slovenci smo dobri kupci in smo, tako Čarman, pripravljeni odšteti več 100 evrov za kakovostno in vrhunsko vino. Vas zanima, za koliko je Čarman prodal najdražjo buteljko vina?

Za vse ljubitelje vin so raj na zemlji vinski sejmi, eden takšnih bo tudi 1. in 2. oktobra na Ljubljanskem gradu. Čarman pravi, da so prav sejmi tisto mesto, kjer uživajo ljubitelji vin in vinarji, ki lahko vsem ljubiteljem žlahtne kapljice predstavijo svoje mojstrovine. Kajti vino je umetnost, za zmagovalno vino si moraš vzeti čas in predvsem si moraš upati. Pogum in vztrajnost do vina sta tisti sestavini, ki sta ključni, a najpomembnejša je, pravi Gašper Čarman, ljubezen do vina.

