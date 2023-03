'V zadnjem desetletju se v gozdu dogajajo hitre spremembe'

V zadnjih mesecih spremljamo burne odzive javnosti na ukrepe v mestnih gozdovih Ljubljane. Za meščane imajo namreč zelene površine velik pomen. Zato so na posvetu, na katerega so bili povabljeni predstavniki stroke, lastnikov in zainteresirane javnosti, razpravljali o izzivih na področju upravljanja z mestnimi gozdovi. Pravočasno ukrepanje je način, da gozdni prostor dobi nova in zdrava drevesa, so poudarili na Zavodu za gozdove.

icon-expand Cerkev na vrhu Rožnika FOTO: Shutterstock

Ko se je na območju ljubljanskega Rožnika januarja začela obsežna sečnja, je to razburilo številne redne obiskovalce te zelene oaze sredi prestolnice. Predstavniki civilne družbe so organizirali proteste, zahtevali takojšnjo ustavitev sečnje in pozvali k temeljiti razpravi o upravljanju mestnih gozdov. Sečnjo so nato zaradi slabih vremenskih razmer prekinili, a se je v začetku marca nadaljevala.

Ker je posekavanje slabih, bolnih in ostarelih dreves naletelo na takšen upor lokalnih prebivalcev, je v torek potekal tudi posvet o upravljanju mestnih gozdov. Posvet je organiziral Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Biotehniško fakulteto, Mestno občino Ljubljana ter Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Na posvetu so tako na podlagi pobud in vprašanj, ki so jih meščani in civilne iniciative izpostavili ob zimski sečnji na Rožniku, predstavili znanstvene in strokovne temelje za upravljanje mestnih gozdov. V prvem delu posveta so potekala štiri kratka predavanja, po vsakem pa so udeleženci imeli možnost za vprašanja, mnenja in pobude. Ob koncu posveta so na okrogli mizi predstavili konkretne primere, s katerimi se različni deležniki soočajo pri upravljanju mestnih gozdov s poudarkom na območju Rožnika.

Bistvo je včasih očem skrito Gozdovi se v zadnjem desetletju borijo s številnimi škodljivimi organizmi in dejavniki, med katerimi so še posebej velike posledice pustile vremenske ujme. Pravočasno ukrepanje je način, da gozdni prostor dobi nova in zdrava drevesa, so na posvetu poudarili v Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS), ki tudi izdaja odločbe o nujnih posekih.

Na posvetu so izpostavili tudi problematiko razdrobljenega lastništva mestnih gozdov, ki otežuje upravljanje z njimi. Pa tudi kdo in kako se odloča o tem, katera in koliko dreves je treba posekati. Več o tem pa v članku, ki ga bomo objavili v naslednjih dneh, kjer bomo predstavili tudi pogled enega od lastnikov dela gozda na Rožniku.

"V zadnjem desetletju ugotavljamo, da se v gozdu, ki sicer velja za prostor, ki se zelo počasi spreminja, dogajajo hitre spremembe – tako naravne kot družbene. Kot krovna organizacija za sektor gozdarstva imamo vedno odprta vrata za konstruktivno razpravo in izboljšave, ki temeljijo na znanstvenih in strokovnih podatkih," je uvodoma dejal Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije. Dodal je, da ima zavod vzpostavljene različne možnosti sodelovanja vseh zainteresiranih v procesu priprave gozdno-gospodarskih načrtov in pri izvajanju gozdarskih del.