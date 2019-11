Posvet pri predsedniku: Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?

Predsednik republike Borut Pahor bo v ponedeljek v Predsedniški palači priredil posvet z naslovom "Je nastopil čas za pokrajine v Sloveniji?" 143. člen slovenske ustave namreč določa ustanovitev pokrajin kot samoupravnih lokalnih skupnosti, od zadnjih prizadevanj za to pa je minilo že deset let.

V delu je nov predlog, ki ga oblikuje strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika z mariborske pravne fakultete. "Strokovni predlogi zakonodajnih rešitev so zdaj pripravljeni do te mere, da je o njih mogoče in treba izmenjati politična stališča," Pahor navaja razlog za ponedeljkov posvet.

Prvotni predlog je predvideval 11 pokrajin, ki bi bile vezane na mestne občine, a so ga že kmalu preoblikovali. Trenutni predlog pa predvideva ustanovitev desetih pokrajins posebnim statusom Ljubljane in Maribora. Tako bi dobili dolenjsko-belokranjsko, gorenjsko, goriško, koroško-šaleško, osrednjeslovensko, savinjsko, štajersko, pomursko, primorsko-notranjsko in zasavsko-posavsko pokrajino. Naloge pokrajinskega sveta v mestnih občinah Ljubljana in Maribor bi izvrševal mestni svet, pristojnosti in naloge predsednika pokrajine pa župan. S tem, da imata poseben status samo Ljubljana in Maribor, se seveda ne strinjajo v MO Koper, kjer so zapisali, da pričakujejo, da bodo v naslednjih fazah priprave zakonodaje poseben status dodelili tudi njim, saj so, "kot prepoznava tudi veljavna zakonodaja, središče nacionalnega, regionalnega in mednarodnega pomena".