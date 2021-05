Posvet Zorčiča z vodji poslanskih skupin o nadaljnjem delu DZ v sredo

Glede nekaterih kritik, da bi se lahko drugače odzval, je v izjavi pred DZ odgovoril, da je ravnal v skladu s parlamentarno prakso. Upa, da se bodo na sredinem posvetu dogovorili glede načina dela v prihodnjih dveh tednih in morda še o delu do julija. Pričakovati je dogovor o sklicu dveh izrednih sej. Koalicija jo je zahtevala za obravnavo večine točk, ki so bile predvidene za redno sejo, opozicija pa za obravnavo predloga ustavne obtožbe premierja Janeza Janše.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec sklic izrednih sej pričakuje čim prej. Obravnavo mandatno-volilnih zadev in v tem sklopu predloga za razrešitev Zorčiča je po njegovih navedbah pričakovati na eni od drugih izrednih sej.

Zorčič je sicer sredin posvet sklical v času, ko je imel predsednik republike Borut Pahor napovedana posvetovanja z vodji poslanskih skupin o kandidacijskih postopkih za dva člana Sodnega sveta in mesto sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu. A se je Pahor prilagodil spremenjenemu programu dela v DZ in posvetovanja prestavil, kar stori vedno, ko ima DZ predvidene druge obveznosti, so pojasnili v predsednikovem uradu. Zato je Pahor vodjem poslanskih skupin predlagal, da predvidena posvetovanja v sredo in v naslednjih dneh v okviru obiska in pogovorov v poslanskih skupinah opravi generalna sekretarka predsednikovega urada Nataša Kovač.

Krivca je to presenetilo. Zorčič pa je poudaril, da je DZ samostojen pri načrtovanju svojega dela in se ne more ozirati na druge institucije.