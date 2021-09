Se vaši otroci zavedajo nevarnosti, ki nanje prežijo na spletu?

Slovenska policija je v letu 2018 obravnavala 141 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, v letu 2019 je bilo kaznivih dejanj 134, lani pa že 150. Do sredine letošnjega septembra so obravnavali 119 tovrstnih kaznivih dejanj.

So izredno manipulativni in s svojimi nameni zelo nevarni. Skrivajo pa se za svojim ekranom, za neko aplikacijo, za neko spletno stranjo, za nekimi podatki, ki niso nujno njihovi.

"Pri spletnih zlorabah otrok gre za hudo obliko mednarodne organizirane kriminalitete, pri čemer si storilci bodisi izmenjujejo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, in v resnici spolno zlorabljajo otroke, bodisi pa na internetu prežijo na mladostnike, otroke, z njimi manipulirajo in jih pripravijo do tega, da storijo kaj, česar sami nikoli ne bi storili, da se razgalijo pred kamero, pošljejo fotografije, na katerih so goli, ali da se z njimi srečajo tudi v živo," je na posvetu o spletnih zlorabah dejal Robert Tekavec, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije.

Znova je spomnil na nevarnosti interneta, ki nam je sicer v marsikaterem pogledu olajšal življenje, a skriva tudi pasti. Otroci, ki do spleta dostopajo neomejeno in brez nadzora staršev, se lahko vanje še hitreje ujamejo. Neka raziskava je pokazala, da le nekaj ur po tem, ko si mladoletna oseba ustvari profil na medmrežju, že prispejo prva sporočila odraslih, ki skušajo vzpostaviti stik z otrokom, je opozoril Tekavec. To pomeni, je poudaril, da lahko otroci, ki imajo neomejen dostop do interneta, hkrati pa so brez nadzora staršev in niso vešči spletne komunikacije, hitro postanejo žrtve t. i. plenilcev.

Gre za zelo manipulativne osebe, ki točno vedo, kaj hočejo. Na drugi strani so otroci, ki so dovolj naivni, da komunicirajo z neznancem, morda so v čustveni stiski in iščejo pozornost, zato pa so lahka tarča storilcev. "In tak otrok, ki pride v takšno komunikacijo, je zelo nemočen," opozarja Tekavec.