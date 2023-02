Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa zaključila z delom

Vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa in epidemiolog Mario Fafangel je na novinarski konferenci sporočil, da skupina zaključuje s svojim delom. Kot je dejal, je epidemiološka situacija v Sloveniji stabilna in obvladljiva, novih priporočil pa ni.

Po njegovih besedah vstopamo v četrto leto covida-19 in tudi na globalni ravni bo Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) morala razmisliti oziroma že razmišlja, ali je koronavirus še vedno nepričakovan dogodek, ki akutno ogroža javno zdravje.

Covid-19 je namreč z omikronom postal obvladljiv. Ni več potrebe po neki specifični skupini in zato jo ukinjajo, je pojasnil Fafangel. Še vedno pa veljajo vsa priporočila kot doslej.

So pa odločevalcem poslali nov dokument oziroma usmeritve za srednje in dolgoročno upravljanje covida. Govori o tem, kako naj bo družba odporna za nadaljnje pandemije. Izhodišče je, da moramo biti pripravljeni, pri tem bodo veliko vlogo odigral morebiten prenos virusa z živali na človeka in podnebne spremembe. Cepljenje, zaupanje v cepljenje in globalna solidarnost, to so smernice, in pa umirjena komunikacija, pojasnjuje Fafangel. "Zdravje je skrb za vse."

"Šli smo od kaosa do normale," je ob koncu dejal, a "da bi šel še enkrat čez vse". "A zdaj je čas za družino." Fafaangel namreč tudi zapušča mesto predstojnika centra za nalezljive bolezni, znotraj NIJZ bo prevzel druge naloge. Mesto predstojnice centra bo prevzela Marta Grgič Vitek, sicer nacionalna koordinatorica za cepljenje.