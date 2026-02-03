Naslovnica
Slovenija

Posvetovalnega referenduma o e-volitvah ne bo

Ljubljana, 03. 02. 2026 19.02 pred 28 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA Ti.Š.
E-volitve bi predlagatelji uvedli postopno.

DZ ni izglasoval predloga za razpis posvetovalnega referenduma o e-volitvah, ki so ga vložili v poslanski skupini nepovezanih poslancev. Po mnenju predlagateljev bi bilo prav, da bi se volivci opredelili do možnosti e-volitev, po mnenju koalicije, ki predlogu nasprotuje, pa ključno vprašanje ni ali, ampak kako varno vpeljati e-volitve.

Predlog, ki so ga vložili poslanci iz vrst Demokratov Anžeta Logarja, tudi na matičnem delovnem telesu ni dobil zadostne podpore, na današnjem glasovanju na seji DZ je zanj glasoval en poslanec, 46 jih je bilo proti.

Po predlogu bi se referendumsko vprašanje glasilo: "Ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji uvedejo varne e-volitve kot dodaten način glasovanja na volitvah?" Predlagatelji so predvideli, da bi se referendum izpeljal skupaj z državnozborskimi volitvami 22. marca.

Po navedbah predlagateljev je glavni cilj uvedbe e-volitev povečanje participacije volivcev, zavedajo pa se, da sistem ne sme dopuščati nobenih zlorab. Uvedli bi ga postopno najprej za volivce iz tujine. Obenem so poudarili, da bi obstoječi sistem ostal enak in bi tisti, ki želi, še vedno lahko volil fizično.

E-volitve bi predlagatelji uvedli postopno.
E-volitve bi predlagatelji uvedli postopno.
FOTO: Shutterstock

Ob obravnavi predloga je bilo v DZ slišati tudi opozorila o kibernetskih tveganjih. Po mnenju koalicije namreč ključno vprašanje ni ali, ampak kako varno vpeljati e-volitve. Te so lahko sicer po njihovem mnenju smiselna dopolnitev obstoječih načinov glasovanja, a je treba ustvariti tehnično in družbeno okolje za njihovo varno vpeljavo. Nasprotovali so tudi razpisu referenduma tik pred koncem mandata.

V NSi predlogu ob obravnavi na seji niso nasprotovali, kot so pojasnili, trenutni način izvedbe volitev mnogokrat predstavlja logističen in administrativni izziv za uresničevanje volilne pravice predvsem, poudarili pa so, da mora sistem e-volitev zagotavljati popolno preverljivost, ki volivcu omogoča, da preveri, ali je bil njegov glas zabeležen in pravilno oddan. V SDS stališča ob obravnavi predloga na seji DZ prejšnji teden niso predstavili.

e-volitve referendum volitve 2026 predlog razpis

Konec rudarjenja v Velenju: zakon o postopnem zapiranju sprejet

