Posvetovalnega referenduma o e-volitvah ne bo

Predlog, ki so ga vložili poslanci iz vrst Demokratov Anžeta Logarja, tudi na matičnem delovnem telesu ni dobil zadostne podpore, na današnjem glasovanju na seji DZ je zanj glasoval en poslanec, 46 jih je bilo proti.

Po predlogu bi se referendumsko vprašanje glasilo: "Ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji uvedejo varne e-volitve kot dodaten način glasovanja na volitvah?" Predlagatelji so predvideli, da bi se referendum izpeljal skupaj z državnozborskimi volitvami 22. marca.

Po navedbah predlagateljev je glavni cilj uvedbe e-volitev povečanje participacije volivcev, zavedajo pa se, da sistem ne sme dopuščati nobenih zlorab. Uvedli bi ga postopno najprej za volivce iz tujine. Obenem so poudarili, da bi obstoječi sistem ostal enak in bi tisti, ki želi, še vedno lahko volil fizično.