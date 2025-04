Levica si je premislila, posvetovalnega referenduma ne bo

"Predsednik Trump je jasno povedal, da podpira NATO. Ostajamo v zvezi NATO. Želimo, da se vsaka država članica zaveže, izpolni obljubo in nameni 5% svojega BDP za obrambo. To bodo morale storiti tudi ZDA," je povedal ameriški zunanji minister Marco Rubio. "Res ne razumem te histerije. Kot da je vojna pred vrati," odgovarja Matjaž Han. "ZDA ta trenutek želijo po moji oceni tudi s temi zahtevami v okviru NATA disciplinirati EU in jo tako finančno kot drugače izžemati," meni Matej Tašner Vatovec.

Poslanci Levice so zaradi pozivov po pospešenih vlaganjih v obrambo sklicali sejo dveh parlamentarnih odborov, kjer bi predlagali razpis posvetovalnega referenduma, a posluha za ta korak v koaliciji ni. "Lahko napovem, da bomo ta sklep glede sklica posvetovalnega referenduma nekoliko spremenili v to smer, da se odpre ta široka in vključujoča javna razprava, glede na to, da nimamo še nobenih podatkov. Tukaj pričakujem podporo koalicije," dodaja Tašner Vatovec.

"Nobene potrebe ni, da ljudi v Sloveniji dodatno strašimo s tem in sklicujemo neke referendume. Sploh posvetovalne, ki res ne bodo koristili. Vsi tisti, ki smo veliko med ljudmi, vemo, kakšno je stališče Slovencev." Han pravi, da je nabiranje političnih točk in všečnosti pri tovrstnih temah neodgovorno in neproduktivno. Levico pa veseli, da se je SD zdaj znašla na pravi strani. "Mislim, da se je treba kljub zahtevnim časom absolutno pogovarjati in skleniti diplomatski dogovor za mir. Histerično nastopanje najvišjih predstavnikov Evrope, mislim, da ne gre v pravo smer."

"V prvi vrsti me veseli predvsem to, da se je predsednik SD nekako pridružil našim iniciativam, razlagal je na las podobno temu, kar v Levici govorimo že ves čas. Gre za histerizacijo trenutne svetovne situacije. Me veseli, da se SD pridružuje tako rekoč mirovniškemu taboru," še zaključi Vatovec.

Gibanje Svoboda za izjave ni bila na voljo, manjši koalicijski partnerici pa verjameta, da različni pogledi koalicije ne bodo ošibili, četudi za zdaj še nimata informacij o tem, koliko denarja bo usmerjenega v orožje in koliko v izgradnjo dvonamenske infrastrukture.

"Ne morete pa imeti dvonamenskega tanka, dvonamenske protiletalske rakete, dvonamenskih granat, dvonamenskih topov, to pa so stvari, ki največ stanejo, in ta blef o tem, kako je možno imeti vse namensko, se zelo hitro razblini, ko imaš na mizi realne številke," je pred dobrim mesecem povedal Janez Janša.

NSi podpira premišljen dvig obrambnih izdatkov na dva odstotka BDP, načrt vlaganja pa bo vlada predvidoma razgrnila maja.