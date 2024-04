Posvetovalni referendumi z evropskimi volitvami? Svoboda za, SD proti

Po proceduralnih zapletih na izredni seji DZ v sredo so poslanci vendarle sprejeli predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov. Volivci se bodo tako na referendumih izrekali o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ ter o pridelavi, predelavi in uporabi konoplje.

V Levici vsebinsko podpirajo vse tri referendume, datum pa je še stvar razprave. "Ni nujno, da mora to biti 9. junija," je dejal vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec . Treba je presoditi, ali je to nekaj, kar lahko izpeljejo v dobrih dveh mesecih, "ali pa damo tudi tem temam več časa, da se jih ustrezno v neki javni razpravi mogoče še dodatno podkrepi", meni.

"Gre za finančne prihranke pri stroških referenduma kot tudi to, da volivcev prevečkrat ne pošiljamo od doma na referendume," je pojasnil. Idejo referendumskega dneva v Svobodi podpirajo, "ampak to je zgodba za naprej", je dodal. O datumu izvedbe posvetovalnih referendumov se bodo odločili v prihodnjem tednu, pravi.

Prav tako v SD opozarjajo, da bi morala biti referendumska vprašanja jasna, da volivci in volivke vedo, o čem se bodo odločali na samem referendumu. Ob tem navajajo predvsem posvetovalni referendum o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v DZ, "kajti vprašanje je zelo na splošno napisano". "Se bojim, da ti referendumi, ki so posvetovalni, ne bodo uspeli doseči tistega, kar si vsi skupaj želimo, da bi pripravili zakonodajo, ki bo potem tudi sprejeta v DZ," je poudarila Muršičeva in ob tem spomnila na posvetovalni referendum o zaprtju trgovin, odločitev katerega je bila uzakonjena po več kot desetletju.

Proti tudi opozicija

Sočasni izvedbi referendumov in evropskih volitev nasprotujejo tudi v opoziciji. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec meni, da koalicija "posiljuje proceduro DZ", da sprejme vse tri odloke in razpiše referendume na dan evropskih volitev. V tem primeru morajo biti namreč referendumi razpisani do 8. maja. "Seveda lahko vprašamo ljudi, nobenega problema, so pomembne teme za našo državo, vendar ne spadajo v ta evropski okvir," je dejala. Ob tem je spomnila, da so v SDS vladi predlagali referendumski dan, vlada pa je v mnenju zapisala, da tega ne podpira, saj se ob več referendumih na isti dan izgubi fokus.