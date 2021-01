Pobuda za pomoč v epidemiji prizadetim kmetom: kupec prihrani, kmet pridobi

V teh prelomnih časih, ko korona prizadene skoraj vse in vsakogar, so med prizadetimi tudi ekološki kmetje. Tem je s svojo prizadevnostjo, da nam nudijo kakovostno hrano, najbolj kraten dostop do prodaje, opozarjajo v Eko civilni iniciativi.

Ekoci je v teh časih zato predstavil novo pobudo, projekt z naslovom 'Posvoji kmeta'. Gre za optimizacijo skupinskega naročanja živil. S tem si potrošniki zagotovijo dostop do kakovostnih lokalnih, večinoma ekoloških pridelkov in izdelkov po nižji ceni, neposreden stik s ponudnikom, možnost seznanitve z načinom pridelave/predelave neposredno pri ponudnikih.

"V teh čudnih časih so po zaprtju izobraževalnih in vzgojno-varstvenih ter drugih javnih ustanov večinoma izgubili možnost prodaje, tudi preostali prodajni kanali so zaradi situacije okrnjeni. Neprodane zaloge živil pa ostajajo in predstavljajo dodatne stroške shranila in odpadka zaradi propadanja," Marjan Kogelnik iz Ekoci – eko civilna iniciativa oriše, kako je koronska kriza prizadela ponudnike lokalnih ekoloških proizvodov.

Nekateri pa so v teh časih že našli poslovno priložnost, nekatera podjetja, ki se denimo ukvarjajo z dostavo sadnih in zelenjavnih zabojčkov na dom, v katerih svoje mesto najdejo še številni drugi lokalni proizvodi, od moke, jajc, mlečnih izdelkov do mesa, zaznavajo strmo rast naročil, sploh med prvim valom.

Malemu in srednjemu kmetu bodo v času krize prinašale največji zaslužek le organizirane lokalne kmečke tržnice na osnovi modela neposredne prodaje skupinsko naročenih kmetijskih pridelkov. "Lokalne tržnice so v klasični obliki še vsakič odigrale pomembno vlogo pri oskrbi prebivalstva v težjih časih. O prehranski in z njo povezani zdravstveni samooskrbi lahko razmišljamo le, če bomo znali in uspeli vzpostaviti trdno vez sodelovanja s kmetom, ki mu mora biti najprej omogočen čim učinkovitejši način trženja njegovih pridelkov," so prepričani v Ekoci.

"Skupnostno podprto kmetijstvo, partnersko kmetijstvo oz. CSA Community-supported agricultur je odgovor na uničujoče globalistične trende, ko so korporacije živilsko-kmetijske in predelovalne industrije že skoraj povsem likvidirale malega kmeta ter naravno hrano. Kmetije, nosilci naše skupne prehranske in zdravstvene varnosti, dejansko povprečno propadejo po tri na en dan," opozarja Kogelnik.

Lokalna samooskrba z modelom neposredne prodaje skupinsko naročenih kmetijskih pridelkov v zadnjem obdobju namreč postaja ne zgolj zaželena, temveč tudi nujna oblika pridelava hrane. Kupec v njej prihrani, kmet pa pridobi. Le tako povezani pri pridelavi in načrtovanju pridelave in potrošnje si v zadovoljstvo vseh vpletenih zagotavljamo kakovostno hrano po najugodnejših cenah. Na tak način smo edino lahko cenovno primerljivi s podcenjeno ponudbo iz supermarketov, razloži Kogelnik.

Kot pojasnjuje Kogelnik, vzajemna pobuda društev Ekoci in Sorško polje za ohranitev malih kmetov Posvoji kmeta v prvi vrsti temelji na dejavnostih za samoorganiziranje potrošnikov, ki so s svojim nakupom pripravljeni podpreti kmeta: "Vendar pa želimo več, poleg rednih nakupov pri izbranih kmetih želimo vzpostaviti trajno vez medsebojnega zaupanja in pripadnosti, da bi v naslednjih korakih lahko začeli planiranje pridelave (količinsko in kvalitativno)."

Nas je koronska kriza opomnila, da je bolje jesti domače in ekološko, tudi če zato odštejemo skoraj dvakrat toliko? Kogelnik na to pravi, da se ljudje ravnamo trendovsko, večinoma se odzovemo šele takrat, ko je res nuja. Do pred dvesto leti so naši predniki svojo hrano, žita in vso zelenjavo, pa tudi semena za ponovne posevke, pridelovali sami. Človek je bil neke vrste sodelavec narave, spomni.

"Lokalna pridelava hrane, zgodbe o živilih, lokalnih in tradicionalnih, so del naše identitete, del preživetvenih strategij. Lokalno gospodarstvo, tradicija, lokalni običaji, lokalna prepoznavnost in integriranost ljudi pa so tisto, kar nam omogoča obstanek in preživetje v odnosu do globalističnih trendov, ki nam vztrajno režejo korenine, stik s predniki, z izročilom – da bi iz nas končno naredili standardizirane potrošnike, uniformno enake eden drugemu,"meni Kogelnik.

Dodaja, da je suverenost do prehranske in zdravstvene varnosti naša intimna stvar in samoodgovornost tako posameznika kot ljudstva v celoti, katero ponovno obujanje in ponovno vzpostavljanje potrebujemo, ne le zaradi golega preživetja in obrambe pred grozečo lakoto, pač pa predvsem zaradi življenja samega. Odgovornost, kakovost življenja moramo obdržati v lastni domeni, opozarja.