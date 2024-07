Pot do slapa Rinka želijo prestaviti: 'Bagerji ne morejo biti tu vsak teden'

Nedeljsko popoldansko močno neurje v Logarski dolini je po dobrem tednu dni znova razdejalo območje pod slapom Rinka. Zato pristojni razmišljajo, da bi pot do slapa prestavili drugam, dokler se struga Savinje na tem območju ne zaščiti in očisti, je povedala županja Solčave Katarina Prelesnik. Obiskovalci so imeli v nedeljo pod slapom parkirana vozila, vendar pa so jih še pravočasno umaknili in tako nobeno vozilo ni bilo zasuto, ostal naj bi le en motor.