'Pot do večjega razumevanja in manjše stigmatiziranosti duševnih težav je še dolga'

Gre za strah, za občutke, ki pridejo sami od sebe, brez opozorila ali povoda. In ravno zaradi tega vseprisotnega strahu in preganjavic, ki ne želijo iti stran, ki ne umolknejo, se ljudje počutijo nemočne. Medeja je najprej varno zatočišče glede svojih duševnih stisk našla v družini. Govorila je s partnerjem in mamo. Nato je obiskala osebno zdravnico, nekaj mesecev kasneje tudi psihiatrinjo.

Kaja Strniša , terapevtka, ki vodi center Brst psihologije, pravi, da se ljudje večinoma sami obrnejo po pomoč, včasih jih kontaktirajo tudi prijatelji in svojci. "Seveda pa se mora človek na koncu za obisk odločiti sam, prostovoljno." Pravi, da lahko s pomočjo strokovnjaka hitreje najdemo pravo pot in se na učinkovit način rešimo tistega, kar nas obremenjuje. Strniša pojasni, da večinoma delajo z osebami od 15. leta starosti dalje, se pravi z mladostniki, pa tudi s študenti, in pogosto se nanje obračajo tudi osebe do 40. leta starosti. Soočanje z duševno stisko je težko, zato potrebuje oseba veliko poguma in zaupanja, da lahko govori o stvareh, ki jih doživlja. Ko spregovorimo o svojih težavah, nam to lahko pomaga, da najdemo načine, poti in ideje, kako se z njimi soočiti.

"Obsojanje drugih skoraj vedno izvira iz pomanjkljive informiranosti. Zato sta pridobivanje strokovnih informacij in nabiranje znanja ključnega pomena za preseganje stigme." Strniša opaža, da sta v nekaterih okoljih še vedno prisotna precejšnja stigmatiziranost in obsojanje posameznika, ki se sooča s določeno duševno stisko. "Ko se nekdo sooča s težavami s fizičnim zdravjem, se nam smili, ko pa se nekdo sooča s težavami z duševnim zdravjem, je kriv sam. Ne razumemo in niti ne skušamo razumeti." Toda vidi, da se v zadnjih letih zadeve premikajo na boljše, saj se o duševnem zdravju več govori tako v medijih kot tudi v izobraževalnem sistemu.

Stigma obenem zadržuje ljudi, da bi pravočasno poiskali pomoč, opozarja strokovnjakinja Strniša. Pri ljudeh, ki so že tako v stiski, stigma povzroči še dodatno obremenjenost in bolečino. Ljudi pogosto skrbi, da jih bodo drugi obsojali, da ne bodo sprejeti, da bodo zasmehovani, da bodo videti šibki. "Zato lahko dobijo občutek, da je obisk strokovanjaka znak njihove šibkosti," poudarja Strniša. Dobro je, so enotni strokovnjaki, da izobrazimo sebe in druge glede stanja oziroma stiske, v kateri smo se znašli.

Medeja pravi, da je bil občutek, ko je govorila o stiskah, zanjo osvobajajoč. "Bilo je tudi težko, ampak občutek, da lahko spregovoriš o tem brez zadržkov, olajša. Človek se počuti vsaj deset kilogramov lažji, ko s sebe vrže nekaj, kar je potihoma, na skrivaj želel odpraviti sam, ali pa je upal, da bo to samo od sebe izzvenelo." Predvsem pa se človek počuti dobro, ker ve, da se bodo stvari začele spreminjati in da bo počasi morda spet vesel in nasmejan. Pot do okrevanja ni bila lahka, "vendar je bila izpolnjujoča" . "Ko se začneš vleči iz močvare, imaš res občutek, da je mogoče vse. Da, če ti je to uspelo, ti lahko še marsikaj, če ne celo vse."

Kaja Strniša: "V določeni meri so k boljšemu razumevanju pripomogla tudi družbena omrežja ter zgodbe uspešnih ljudi, ki so sami spregovorili o svojih težavah z duševnim zdravjem."

Pot do večjega razumevanja, odprtosti in manjše stigmatiziranosti pa je še vseeno dolga, ugotavlja. "Tudi na državni ravni je področje duševnega zdravja še vedno zelo neurejeno in podhranjeno." Opaža, da ljudje na splošno precej hitro sodimo in obsojamo. Na podlagi lastnih prepričanj, pogledov in doživljanj sklepamo o življenjih drugih, ne da bi se zares trudili razumeti sočloveka in njegovo stanje. "Na svet gledamo skozi svoja očala in se svojih mnenj in prepričanj trdno držimo, očal pa nikakor ne želimo zamenjati z drugimi."

"Tako med sabo kopljemo prepade, namesto da bi gradili mostove." Obsojanje je mentalno preprostejši proces od razumevanja, saj slednje zahteva globoko razmišljanje, odprtost, potrpežljivost, sočutje in učenje, dodaja.

Če pričakujemo, da bo družba do nas takšna, kot želimo, da je, smo lahko hitro razočarani, ker se svet za nas ne bo spremenil, niti se ne more spremeniti, pravi Medeja. Strinja se, da je o duševnih stiskah težko govoriti zaradi strahu, da bi bili v očeh drugih videti šibki. "Zaradi sramu, da smo nesposobni in nemočni. Ker je lepše govoriti o lepih stvareh." Toda dobro se je odpreti, ker se tako olajšaš. Medeja je, ko je bilo najhujše mimo, svojo stisko obrnila v nekaj dobrega. Pričela je pisati blog in se ukvarjati z jogo. "Da se preboleti, da se preživeti in da se zelo dobro živeti. Tudi s tesnobo."

Medejo je po obisku zdravnice, ki je izključila vse fizične bolezni, čakalo nekaj mesecev agonije. Vedela je, da je fizično z njo vse v redu, a simptomi, slabo počutje in panika so bili še vedno prisotni. "Na določeni točki sem objokana obležala za dober teden dni. Ni in ni šlo. Nič ni šlo. Razen joka. Po tem tednu sem z urgentno napotnico odšla k psihiatrinji." Opisala je, da se ji pred diagnozo generalizirane tesnobe s paničnimi motnjami niti sanjalo ni, kaj se ji dogaja. Resda je bila že kot otrok in kasneje tudi kot najstnica čustvena, "v čustvovanju sem bila morda malo ekscentrična, pretirano občutljiva", vendar se takrat tem znakom ni preveč posvečala. "Nisem se posebej ukvarjala s tem, tudi starši se niso ukvarjali s tem, ker se temu niti ni posvečalo toliko pozornosti, kot se je morda danes."

V šolah je prva otrokova zaupna oseba razrednik, druga pa svetovalna služba

V izobraževalnih ustanovah delujejo različne strokovne službe, ki pomagajo otrokom in mladostnikom, da spregovorijo o stiskah in s pomočjo strokovnjaka tudi premagajo določene težave. Marina Vidmar, psihologinja, ki opravlja svetovalno službo na Osnovni šoli Majde Vrhovnik v Ljubljani, pravi, da se za strokovni posvet odloči takrat, ko otrokova težava, v tem primeru čustvena stiska, presega njegove zmožnosti obvladovanja in prilagajanja ter pomembno vpliva na njegovo vsakdanje funkcioniranje na temeljnih življenjskih področjih – v šoli ter v družinskih in vrstniških odnosih, ko vpliva na prehranjevanje, spanje in podobno. Običajno otroka k temu spodbudijo starši, ki ga najbolje poznajo in opažajo spremembe.

Vidmarjeva poudarja, da je duševne stiske pri otrocih najboljše reševati v konstruktivnem sodelovanju med otrokom, starši, učitelji in šolsko svetovalno službo.