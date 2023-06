Pot do vozniškega izpita: kako globoko boste morali seči v žep?

Pot do vozniškega izpita se začne, še preden bodoči voznik dejansko sede za volan. Najprej mora v poljubnem vrstnem redu opraviti zdravniški pregled in pridobiti zdravniško spričevalo, izpit prve pomoči ter tečaj cestnoprometnih predpisov. Nato po vrsti sledijo teoretični del vozniškega izpita, najmanj 20-urno praktično usposabljanje oziroma vožnje z učiteljem in izpitna vožnja. Do dopolnjenega 21. leta oziroma dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja pa mora novopečeni voznik začetnik opraviti še program dodatnega usposabljanja, znan kot varna vožnja.

Kandidat za vozniški izpit mora biti ob začetku usposabljanja star najmanj 17 let in pol, izpitno vožnjo lahko opravi, ko dopolni 18 let. Tisti, ki namerava voziti s spremljevalcem – to so tako imenovani L vozniki – pa se lahko začne učiti po 16. letu. Ko opravi teorijo in najmanj 20-urno praktično usposabljanje, lahko za vožnjo izbere največ šest spremljevalcev.

Najprej torej obisk zdravnika. Kako poteka pregled, pojasnjuje Sabina Dietner, specialistka medicine dela, prometa in športa iz Zdravstvenega doma Ljubljana: "Jaz včasih komu, ki pride k meni, rečem, da ga bom dejansko pogledala od glave do peta. Začnem z glavo, da pač pregledaš funkcijo možganskih živcev, kako delajo oči, pogledi levo desno. Potem gremo navzdol, pregled pljuč, srca, hrbtenice, gibal. Na koncu pa še ravnotežje, da vidiš, ali koga kam zanaša. Pregled potem seveda zajema tudi pregled vida, ki je tako vid na blizu kot na daleč, barvni vid in pa seveda nočni vid."

Sledi tečaj in izpit prve pomoči, ki ga je mogoče opraviti na eni od 56 enot Rdečega križa Slovenije. "Izpit je obvezen, tečaj pa na žalost ni," pripoveduje Špela Kenda iz RKS-OZ Ljubljana. "Tečaj sicer obsega nujne ukrepe, kot so temeljni postopki oživljanja, položaj za nezavestnega, zaustavljanje hude krvavitve, prepoznava nujnih internih stanj, potem pa tudi obravnavo poškodb, obravnavo ran in mobilizacijo."

Po prvi pomoči pride na vrsto najmanj 20 šolskih ur dolg tečaj cestnoprometnioh predpisov (CPP). Od marca letos lahko ti tečaji potekajo tudi prek spleta. In povpraševanja za to, pojasnjuje lastnik in direktor šole vožnje Šmarca Borut Žagar, je iz tedna v teden več: "Mladi imajo radi nove oblike komunikacije in to jim gotovo olajša pot do vozniškega izpita."

Po opravljenem tečaju CPP mora kandidat opraviti teoretični del vozniškega izpita, ki ga izvaja Agencija za varnost prometa. Pred slabim desetletjem je tako imenovane izpitne pole zamenjalo elektronsko testiranje. S tem pa se je, pojasnjuje Robert Gril iz Agencije za varnost prometa, znižala tudi uspešnost kandidatov: "Kandidati so bili uspešnejši takrat, ko se je teorija opravljala na fizičnih polah. Zdaj imamo namreč v bazi 2600 vprašanj, tako da potem računalnik generira naključna vprašanja iz posameznih sklopov. Kandidat mora zdaj res pokazati znanje, da opravi teoretični del vozniškega izpita."

Šele zdaj pridejo na vrsto ure vožnje z učiteljem vožnje, najprej na poligonu oziroma neprometni površini, nato v prometu, na cesti. Po najmanj 20 urah pa ključni trenutek: izpitna vožnja.

In koliko vse to stane? Največ je treba odšteti prav za praktično usposabljanje, a precej globoko je treba seči v žep, še preden bodoči voznik sploh sede v avtomobil. Skupaj to znese vsaj toliko kot znaša povprečna neto plača, torej dobrih 1400 evrov. "Tudi v preteklih obdobjih je bilo tako," je jasen predsednik Združenja šol vožnje Slovenije Martin Miklavc, ki je tudi vodja šole vožnje in učitelj z dolgoletnimi izkušnjami. "Povprečna neto plača ali mogoče nekaj več. To seveda velja za vse tiste, ki v najkrajšem možnem roku napravijo vozniški izpit. Lahko pa se seveda zaplete." S tem pa se višajo tudi stroški.

Visoke cene v šolah vožnje, je jasen Andrej Brulc, direktor ene večjih ljubljanskih šol vožnje, so sicer posledica splošnih podražitev: "Po koroni so se cene zvišale, ker vemo; kakor hitro se podražijo naftni derivati, narastejo tudi vsi ostali stroški. Treba je recimo paziti pri nabavi vozila, da sploh dobiš avto, to je prvi strošek. In cena novih vozil se je precej dvignila. Drugi strošek je strošek nadomestnih delov, pa tudi, da sploh dobiš kakšne nadomestne dele, da ni vozilo nevozno."

