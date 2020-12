Pot iz rodne Makedonije jo je gnala v Slovenijo, kjer je postala naj zdravnica leta 2020

Predstavljamo 49-letno ginekologinjo Hatije Ismaili, ki si je od malega želela študirati medicino in živeti v Sloveniji. Oboje se ji je uresničilo, a z veliko trdega dela. Zadovoljstvo z njenim delom in odnosom do pacientk ji je prineslo priznanji Moja ginekologinja 2020 in Moja zdravnica 2020. S pomočjo kolegov, ki so jo že takoj ob prihodu v Splošno bolnišnico Novo mesto vzeli za svojo, dosega nove cilje. Navdušila je tudi svojo hčer, ki pravi, da bo takšna zdravnica kot mama. In čeprav je bilo nekaj govora o tujini, je ta nagrada obveza, da ostane zvesta svojim pacientkam še naprej, pravi.