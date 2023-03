'Pot je dolga in neromantična, pa vendar je cilj vreden vsakega truda'

"Noseča sem 33 tednov, rok imam 4. maja. Dobila bova fantka. Seveda komaj čakava," z nasmehom na obrazu pove Saša Balantić.

A obraz ni bil vedno tako nasmejan, prizna, saj je po dveh izvenmaterničnih nosečnostih izgubila oba jajcevoda. Februarja 2014 je po številnih pregledih in čakanju prvič začela z IVF postopkom oziroma zunajtelesno oploditvijo.

Prvič in tudi zadnjič do lanskega avgusta je na testu nosečnosti videla plus, a le za dan ali dva, doda sogovornica. V Ljubljani je šla čez dva postopka, enako je ponovila še v Mariboru. "Jokala sem in rekla, da ne morem več, naredila sva pavzo pol leta, tudi eno leto. Kasneje je bil on tisti, ki mi je rekel, da je statistika 25 odstotkov in da greva še enkrat, da še nisva toliko stara. Če njega ne bi bilo, bi verjetno že obupala." O partnerjevi podpori in ljubezni, ki sta spremljali to trnovo pot, pripoveduje sogovornica. Skupno so ji v maternico prenesli 11 zarodkov in zadnji bo čez nekaj tednov prijokal na svet.

"Pri vsaki slabi stvari sva vedno našla nekaj dobrega. Sploh ni bilo negative," doda sogovornica.

In čeprav se je na tej poti cilj velikokrat zdel tako zelo oddaljen, še zaključi Saša Balantić, pa ni vedno nedosegljiv, njuno dnevno sobo namreč že krasi previjalna mizica.