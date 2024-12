Pot med krošnjami v soju božičnih lučk: ne pozabite pisati Božičku

V prazničnem decembru v mestih in vaseh krasijo trge, postavljajo jelke in slovesno prižigajo lučke. Tudi na Rogli so to letos naredili prvič. Prižgali so več kilometrov lučk in to na poti med krošnjami. Vmes so postavljene svetlobne gozdne živali, take, ki živijo na Pohorju. In z malo iznajdljivosti lahko o teh živalih izveste marsikaj. Vmes pa lahko napišete pismo Božičku in ga vržete v Božičkov nabiralnik. Že prvi večer se je po čarobni poti sprehodilo veliko ljudi.