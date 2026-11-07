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Slovenija

Pot med Piranom in FIeso zaprta: pod klifom grozijo podori kamenja

Piran, 07. 11. 2026 20.05 pred 34 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Jaka Vran
Fiesa pot

Ena najbolj priljubljenih obmorskih poti pri nas - pešpot med Piranom in Fieso, bo štiri mesece zaprta. V tem času jo bodo celovito uredili in postavili lovilne ograje. Pot namreč poteka tik pod klifom, kjer so pogosti podori kamenja, zlasti v času intenzivnejših padavin. Kar za sprehajalce predstavlja veliko nevarnost.

Slab kilometer dolga pot se vije nad morjem, nad njo pa po vsej dolžini flišnat klif, izjemno občutljiv na vremenske vplive - takšni prizori so tukaj stalnica. Poleti je to zelo priljubljena destinacija, tako za turiste kot domačine, mnogi se ustavijo zaradi lepega razgleda, številni se tudi kopajo. A od danes je pot zaprta, sprehajalce pričakajo obvestila.

"Pričakujemo, da bodo ljudje potrpežljivi in upoštevali navodila, še posebej glede na to, da se približujejo deževna obdobja, ko je ta klif še toliko bolj nevaren," pravi poveljnik Civilne zaščite v občini Piran Robert Zirnstein.

Zato je prehod trenutno prepovedan. "Pri Piranu so že obstoječe mreže, ki jih v tej fazi čistimo in pregledujemo njihovo stabilnost, v drugi fazi pa gre tudi za montažo novih zaščitnih mrež za del klifa vse do Fiese," pa pojasnjuje vodja Urada za investicije na občini Piran Mojca Hilj Trivič. 

Dve tretjini poti je bilo do zdaj brez zaščitnih mrež, pogled na obstoječe pa pokaže, kako so te pomembne za varnost. 

Koliko kamenja pade iz klifa, se zelo dobro vidi na predelu, kjer so postavljene lovilne zaščite. Kjer teh mrež ni, kamenje konča na poti, poškodbe so se že dogajale. Projekt ureditve ima sicer že dolgo brado, a vselej se je zaustavilo pri pridobivanju dovoljenj.

"Zavod za varstvo narave je prvotno nasprotoval, ker je klif zaščitena naravna znamenitost," še pojasnjuje Mojca Hilj Trivič. Tokrat pa so, kot kaže, vendarle našli skupni jezik. Pot bo po odprtju predvsem veliko bolj varna, čeprav bo prehod še naprej na lastno odgovornost. Investicija bo stala več kot 400 tisoč evrov, denar pa je v celoti zagotovila država, gre za sredstva iz sklada za popoplavne obnove.

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piran klif fiesa pot kamenje

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KOMENTARJI2

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Resni
07. 11. 2026 20.46
Fleso??? Kje točno je to?
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0 0
Bozjidar
07. 11. 2026 20.28
Ta pot se dvakrat letno obnavlja,narava ima svojo moc
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+1
1 0
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