Pot na Okrešelj odprta, gradnja doma se po velikih podražitvah zatika

Glede novega planinskega doma na Okrešlju, saj je prejšnji novembra 2019 pogorel do tal zaradi napake na električnem omrežju, je Brane Povše povedal, da se njegova gradnja zatika. Na to je najbolj vplival skok stroškov materiala in dela glede na popis del in prvotno oceno stroškov. Dom je pod streho, potrebna je še izvedba inštalacijskih del, nakup opreme in ureditev okolice. Okvirni termin odprtja je leto 2026, a točnega datuma ni mogoče napovedati, ker finančna konstrukcija še ni zaprta. Izvedli so pogovore z državnimi institucijami za finančno podporo projektu. Prvotna ocena gradnje nove koče je namreč po njegovih besedah znašala 900.000 evrov, zadnja ocena pa je postavljena pri 1,9 milijona evrov. Načrti so, da se objekt dokonča, pripravljen je popis še potrebnih del.

Gradnja Frischaufovega doma na Okrešlju, november 2021 FOTO: PD Celje Matica icon-expand

V novi koči na Okrešlju bo sedem sob z 28 posteljami, nekaj bo skupnih ležišč. Uredili bodo večnamenski skupni prostor, osrednji prostor bo jedilnica v pritličju z 80 sedeži. Sedaj je sicer ob koči planincem na voljo manjša lesena brunarica s ponudbo pijače in prigrizkov. Dela na novem objektu so zastala lani zaradi avgustovskih poplav, saj so podjetja, ki so tam izvajala dela, reševala težave v dolini. Dela so bila ustavljena tudi julija letos, ko je območje Logarske doline zajelo močno neurje.

Dom na Okrešlju je pred petimi leti pogorel do tal. FOTO: Planinska zveza Slovenije, Rock Ošep icon-expand

Medtem je na Korošici, kjer je Kocbekov dom pogorel v požaru oktobra 2017, planincem na voljo hrana in pijača, v postavljenih kontejnerjih lahko prenoči približno 15 oseb, so povedali v Planinski zvezi Slovenije. Začasni upravljavec zasilnih bivališč in oskrbe je Planinsko društvo Šoštanj.