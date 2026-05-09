Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pot ob žici: Do 12. ure hodilo že skoraj 21.500 ljudi

Ljubljana, 09. 05. 2026 13.44 pred 1 uro 3 min branja 22

Avtor:
STA N.V.
Pohod po poti ob žici

V Ljubljani poteka osrednji del že 68. Poti ob žici, ki sodi med najbolj množične športno-rekreativne dogodke v Sloveniji. Na pohod po poti ob žici so se najbolj zgodnji odpravili že ob 6. uri, ko se je odprlo devet točk, kjer so lahko začeli pohod. Na pot se je do 12. ure podalo skoraj 21.500 ljudi, so povedali prireditelji.

Od skupno 21.456 pohodnikov, ki so jih zabeležili danes do 12. ure, jih je nekaj nad 400 izbralo krajšo traso, ostali pa so se odločili za daljši pohod, je povedala direktorica Timinga Ljubljana, ki organizira prireditev, Barbara Železnik.

Pot ob žici poteka tam, kjer so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Start in smer hoje nista predpisana. Vsak prehodi toliko, kolikor zmore. Vreme je pohodnikom naklonjeno, saj je jasno in toplo. Letošnji osrednji del dogodka Pot ob žici sovpada tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne kot z dnevom Evrope.

Pohoda so se udeležili tudi nekateri vidni politiki, tako denimo sokoordinatorja Levice Asta Vrečko in Luka Mesec. Prav tako se je na pohod podala evropska komisarka za širitev Marta Kos.

Marta Kos na pohodu
Marta Kos na pohodu
FOTO: Bobo

Pohodniki so bili na poti dobre volje, številni so dogodek izkoristili za druženje in se na pot podali z družino ali prijatelji. Nekateri so bili celo v večjih organiziranih skupinah. Za njihovo okrepčilo so ob poti poskrbeli ponudniki gostinskih storitev in nekateri sponzorji.

Če so malčki potarnali, da jih bolijo noge, so jih starši motivirali na različne načine, nekateri z obljubami o sladoledu, drugi s spodbudnimi besedami, da ni več daleč. Nekateri pa so dogodek izkoristili za nagovarjanje ljudi za različne namene. Tako so pobudniki referenduma o odloku o parkiranju obveščali, kje je mogoče oddati podpis pod zahtevo zanj. Prav tako so bile aktivne nekatere politične stranke.

Tisti pohodniki, ki prehodijo celotno pot v dolžini 33 kilometrov, prejmejo spominske medalje. Cilji bodo odprti do 17. ure. Udeleženci krajših pohodov s ciljem na Trgu republike, ki je bil odprt do 12. ure, pa so tam dobili spominske značke.

Kontrolne točke na 33 kilometrov dolgi poti so na Viču na Poti Rdečega križa pod železniškim mostom, v Šiški na Kmečki poti ob Koseškem bajerju, za Bežigradom ob Avto-moto zvezi Slovenije na Dunajski cesti in v Jaršah na avtobusni postaji Ljubljanskega potniškega prometa na Šmartinski cesti. Prav tako so kontrolne točke v Polju pri Mercatorju na Zaloški cesti, v Fužinah pri Fužinskem mostu, na Golovcu in na Rudniku na križišču Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice. Kot zadnjo so organizatorji omenili Livado na Hladnikovi cesti.

Poleg pohodnikov so bili danes aktivni tudi tekači. Merili so se v teku trojk na 20 kilometrov in na 12,5 kilometra, tek trojk pa je bil organiziran tudi za osnovne in srednje šole.

Tek trojk
Tek trojk
FOTO: Bobo

Zaradi prireditve bodo po ljubljanskih ulicah še do 15. ure polurne popolne zapore.

Prireditev Pot ob žici se je začela že v četrtek s pohodom približno 6800 predšolskih otrok in spremljevalcev, v petek pa je sledil pohod za osnovne in srednje šole, ki se ga je udeležilo več kot 18.200 osnovnošolcev in srednješolcev.

pot ob žici dan zmage levica pohod

Na poletni dopust tri četrtine Slovencev, najraje na Hrvaško

Trenutek nepazljivosti: poškodbe oči se lahko končajo s trajno izgubo vida

24ur.com Pot ob žici: po vrtcih na vrsti osnovne in srednje šole
24ur.com Ljubljana bo med 9. in 11. majem obdana s tekači in pohodniki
24ur.com Ljubljano preplavili tekači in pohodniki
24ur.com 42. kolesarski maraton: Barjanka z rekordnim številom udeležencev
24ur.com Na teku trojk najboljši Modri dirkači, v treh dneh 44.254 udeležencev
24ur.com Osrednji del Pohoda ob žici ponovno privabil več tisoč ljudi
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
09. 05. 2026 15.43
Patetično. Leto ima 365 dni.. a treba se je na en dan zgužvat
Odgovori
0 0
ThorStorm666
09. 05. 2026 15.41
Je še dosti zaostalih levičarjev očitno
Odgovori
+2
2 0
kunccix
09. 05. 2026 15.35
Desnuhi pa po kleteh in malikujejo jufko
Odgovori
+1
1 0
kivzfccz
09. 05. 2026 15.45
V kleteh je salam in vino.
Odgovori
0 0
Pajo_36
09. 05. 2026 15.34
Grem vsaj 10x na leto. 9. maja ponavadi ne grem, ker je prevelika gužva, ampak jaz grem z nasprotne strani, raje prvo Golovec, tako da štartam na Rudniku. Ja, je pa nekaj najlepšega pomladna Ljubljana. Ko sem še živel v LJ, sem hodil na dopuste septembra, men je bilo maja, junija, julija, avgusta nekaj najlepšega bit v LJ.
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
09. 05. 2026 15.19
Smrt janšizmu!
Odgovori
+3
3 0
kivzfccz
09. 05. 2026 15.46
In golobizmu
Odgovori
+1
1 0
Alergičen na levake
09. 05. 2026 15.10
Naslednje leto bo končna postaja na Dobrunjah 😁😂🤣
Odgovori
+2
2 0
St. Gallen
09. 05. 2026 14.57
Matija Terezzija vam je postavila zelezniske tire.
Odgovori
+4
5 1
Smuuki
09. 05. 2026 15.01
Komunisti so jih pa odmontirali in prodali za staro železo. Razlika očitna. Kapitalizem gradi, komunizem podira
Odgovori
+0
2 2
Smuuki
09. 05. 2026 14.56
A kdo ve kaj praznujejo, kaj obeležujejo s tem pohodom? 3000 samo 3000 italijanskih vojakov je v miru živelo ves čas do kapitulacije italije v ljubljani. Nihče jim ni nič hotel. To strahopetnost partizanov se danes praznuje? Joj joj
Odgovori
+2
6 4
JP2022
09. 05. 2026 14.58
ne bi jst tebi verjel ... pa a tle gor ni kakega normalnega, da proba z neko objektivnostjo dodati k skupnem... ne ga ni, sama propaganda brez temeljev
Odgovori
+2
2 0
Vesela Jasna
09. 05. 2026 15.33
Vemo kaj praznujejo. Ampak nima smisla to tebi razlagati. 8. in 9. maj bi vi najraje izbrisali iz zgodovine. Ne bo šlo.
Odgovori
0 0
AleksanderS
09. 05. 2026 14.55
Yu so osvobodili ANGLO AMERICANI IN RUSI - partizani - komunisti pa so potem prevzeli oblast - poglejte si mal zgodovinska dejstva
Odgovori
+1
5 4
JP2022
09. 05. 2026 14.59
dej kr neki govoriš
Odgovori
+0
3 3
AleksanderS
09. 05. 2026 14.53
Sem iz Lj - pa nikoli v zivljenju nisem sel v imenu komunist iindokrinacije ta tadan po tej poti ….. se en nateg iz casa totalitarizma
Odgovori
-2
2 4
Dragica Cegler
09. 05. 2026 14.51
Ni veliko,glede ba to,da je že Ljubljančanov 350000.
Odgovori
+1
3 2
LeviTUMOR
09. 05. 2026 14.47
Na protestih med corono ni bilo zaznati niti enega samega cloveka. Me zanima koliko jih je bilo tukaj?
Odgovori
-3
0 3
JApajaDAja
09. 05. 2026 14.42
zakaj "pod ob žici"? a je še vedno tam-žica namreč!?
Odgovori
+2
5 3
GAYPROPAGANDA
09. 05. 2026 14.31
Lepo da se ohranja spomin na temne čase! Sploh sedaj ko prihajajo podporniki okupatorjev na oblast! Smrt fašizmu, svoboda narodu!
Odgovori
+1
7 6
GAYPROPAGANDA
09. 05. 2026 14.48
Med 2. svetovno vojno JE stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev - zato tudi ime Pot ob žici.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
cekin
Portal
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
moskisvet
Portal
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
dominvrt
Portal
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699