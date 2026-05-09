Pot ob žici: Do 12. ure hodilo že skoraj 21.500 ljudi

Od skupno 21.456 pohodnikov, ki so jih zabeležili danes do 12. ure, jih je nekaj nad 400 izbralo krajšo traso, ostali pa so se odločili za daljši pohod, je povedala direktorica Timinga Ljubljana, ki organizira prireditev, Barbara Železnik. Pot ob žici poteka tam, kjer so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Start in smer hoje nista predpisana. Vsak prehodi toliko, kolikor zmore. Vreme je pohodnikom naklonjeno, saj je jasno in toplo. Letošnji osrednji del dogodka Pot ob žici sovpada tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne kot z dnevom Evrope. Pohoda so se udeležili tudi nekateri vidni politiki, tako denimo sokoordinatorja Levice Asta Vrečko in Luka Mesec. Prav tako se je na pohod podala evropska komisarka za širitev Marta Kos.

Marta Kos na pohodu FOTO: Bobo

Pohodniki so bili na poti dobre volje, številni so dogodek izkoristili za druženje in se na pot podali z družino ali prijatelji. Nekateri so bili celo v večjih organiziranih skupinah. Za njihovo okrepčilo so ob poti poskrbeli ponudniki gostinskih storitev in nekateri sponzorji. Če so malčki potarnali, da jih bolijo noge, so jih starši motivirali na različne načine, nekateri z obljubami o sladoledu, drugi s spodbudnimi besedami, da ni več daleč. Nekateri pa so dogodek izkoristili za nagovarjanje ljudi za različne namene. Tako so pobudniki referenduma o odloku o parkiranju obveščali, kje je mogoče oddati podpis pod zahtevo zanj. Prav tako so bile aktivne nekatere politične stranke. Tisti pohodniki, ki prehodijo celotno pot v dolžini 33 kilometrov, prejmejo spominske medalje. Cilji bodo odprti do 17. ure. Udeleženci krajših pohodov s ciljem na Trgu republike, ki je bil odprt do 12. ure, pa so tam dobili spominske značke.

Kontrolne točke na 33 kilometrov dolgi poti so na Viču na Poti Rdečega križa pod železniškim mostom, v Šiški na Kmečki poti ob Koseškem bajerju, za Bežigradom ob Avto-moto zvezi Slovenije na Dunajski cesti in v Jaršah na avtobusni postaji Ljubljanskega potniškega prometa na Šmartinski cesti. Prav tako so kontrolne točke v Polju pri Mercatorju na Zaloški cesti, v Fužinah pri Fužinskem mostu, na Golovcu in na Rudniku na križišču Dolenjske ceste in Peruzzijeve ulice. Kot zadnjo so organizatorji omenili Livado na Hladnikovi cesti. Poleg pohodnikov so bili danes aktivni tudi tekači. Merili so se v teku trojk na 20 kilometrov in na 12,5 kilometra, tek trojk pa je bil organiziran tudi za osnovne in srednje šole.

Tek trojk FOTO: Bobo