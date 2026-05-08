Pot ob žici: po vrtcih na vrsti osnovne in srednje šole

Pot ob žici poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo z bodečo žico.
Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev.
Danes na pohodu pričakujejo 20.000 osnovno- in srednješolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000.
V soboto se bo tek trojk na 12,5 km začel ob 8.45, na 20 km pa ob 9.30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke.
V soboto ne bo le obletnica osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, ampak tudi dan Evrope. Tudi ta bo letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke bodo na treh lokacijah – na Viču, Fužinah in Trgu republike. Na vseh se bodo lahko zbrani pomerili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.