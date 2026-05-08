Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pot ob žici: po vrtcih na vrsti osnovne in srednje šole

Ljubljana, 08. 05. 2026 11.54 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
M.S.
Pot ob žici za šole

Potem ko so Pot ob žici v četrtek otvorili vrtci, so se danes na pohod okoli Ljubljane podali še osnovnošolci in srednješolci. Po pričakovanjih organizatorjev jih je vsaj 20.000, še enkrat toliko pohodnikov pričakujejo v soboto.

Pot ob žici poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot sto bunkerji postavili ograjo z bodečo žico.

Lani je bilo skupaj v treh dneh na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev.

Danes na pohodu pričakujejo 20.000 osnovno- in srednješolcev, v soboto pa bi bilo lahko v primeru lepega vremena pohodnikov več kot 20.000.

V soboto se bo tek trojk na 12,5 km začel ob 8.45, na 20 km pa ob 9.30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice. Trojka mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj, pomoč pa si lahko nudijo samo člani iste trojke.

V soboto ne bo le obletnica osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, ampak tudi dan Evrope. Tudi ta bo letos v znamenju gibanja, pohodniške informacijske točke bodo na treh lokacijah – na Viču, Fužinah in Trgu republike. Na vseh se bodo lahko zbrani pomerili v igrah, kvizih in športnih izzivih, primernih za vse starosti.

pot ob žici ljubljana šole

Je pred nami nadpovprečno vroče in dolgo poletje?

15 evrov za plovbo po vsej Soči od Bovca do Tolmina

24ur.com Ljubljanski maraton se bliža: kako se v 20 dneh pripraviti na tek?
24ur.com 23. študentska delovna brigada – študenti dokazali, da jim prostovoljstvo ni tuje
24ur.com Začenja se obnova pogorelega Krasa: prostovoljci potrebujejo krampe in lopate
24ur.com Po ljubljanskih ulicah teklo več kot 9000 otrok in mladih
24ur.com Za 100 otrok iz socialno ogroženih skupin so se končno začele počitnice
24ur.com Na počitnice učenci in dijaki z vzhoda Slovenije
24ur.com Več kot 2300 mladih se je pomerilo v različnih gasilskih veščinah
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bella Ciao1
08. 05. 2026 13.08
Letos ne bo morja...bo treba izgleda v partizane kakor izgleda🤨
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
08. 05. 2026 13.02
Smrt janšizmu!
Odgovori
+0
1 1
Minifa
08. 05. 2026 12.59
Še kar Dražgoške veselice in rdeč cirkus nikoli konca tega mentalnega pohabljanja mladih generacij.
Odgovori
+1
2 1
jogo
08. 05. 2026 12.50
A ni dost, da so nas pumpali.
Odgovori
+1
2 1
Bombardirc1
08. 05. 2026 12.59
Tebe še vedno plešasti kriminalec pumpa.
Odgovori
-1
0 1
kekec9999
08. 05. 2026 12.48
Te vsi grejo prostovoljno...?
Odgovori
+2
2 0
jank
08. 05. 2026 12.42
Prav je, da tudi mladi hodijo po tej poti, saj tako najlažje razumejo, kaj so počeli z mestom Ljubljana fašistični Italijani in domači izdajalci, njihovi hlapci.
Odgovori
+1
3 2
Anion6anion
08. 05. 2026 12.25
Bodo domobranci tudi šli na pohod?
Odgovori
-1
3 4
Bombardirc1
08. 05. 2026 13.00
Oni hodijo na brezje...
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Na ulicah Ljubljane privabljala poglede v hlačah, ki jih želi imeti vsaka
Borili sta se za istega moškega, danes pa sta prijateljici
Borili sta se za istega moškega, danes pa sta prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Največja napaka, ki vas drago stane
vizita
Portal
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
moskisvet
Portal
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?
Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?
dominvrt
Portal
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
okusno
Portal
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699