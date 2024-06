Pot v Frankfurt: z avtomobilom, letalom, avtobusom ali vlakom?

Kot je poročala STA, si je tekme slovenske reprezentance na stadionih v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu doslej ogledalo približno 44.000 Slovencev, več tisoč jih je v Nemčijo prišlo brez vstopnic in si tekme ogledalo v različnih navijaških conah.

- Fans First: 50 evrov

Stadion Frankfurt Arena bo tako v ponedeljek ob 21. uri gostil zgodovinsko tekmo med Portugalci in Slovenci, ki pa bo v Nemčijo zagotovo privabila tudi številne slovenske navijače. V boj za vstopnice se bodo lahko podali v petek okoli 10. ure. Nakup vstopnic bo mogoč preko UEFA portala, in sicer po sistemu "prvi pride, prvi kupi". Na voljo bo 6000 vstopnic različnih kategorij:

Po včerajšnji tekmi med Gruzijo in Portugalsko in presenetljivi zmage prve je postalo jasno, da se bo Slovenija v ponedeljek še drugič letos zoperstavila portugalski ekipi. Na prijateljski tekmi 26. marca v ljubljanskih Stožicah je slovenska reprezentanca slavila z 2:0, tokrat pa bo imel dvoboj precej večji tekmovalni naboj.

Stadion Frankfurt Arena, ki je včeraj gostil obračun med Romunijo in Slovaško.

Pot v Frankfurt: lastna režija

Če se boste v Nemčijo odpravili v lastni režiji, imate na voljo več možnosti. Ko na cestah ni gneče, vožnja z avtomobilom iz Ljubljane v Frankfurt traja približno osem ur, v primeru povečanega prometa pa se potovalni čas podaljša vsaj za eno uro. Približen strošek potovanja z avtomobilom s cestninami in vinjetami ter gorivom znaša okoli 100 evrov v eno smer.

Ljubljansko letališče ponuja direktno povezavo s Frankfurtom. Kot je razvidno s spletne strani letalskega prevoznika Lufthansa, so cene poskočile v nebo, za povratno letalsko karto z odhodom v nedeljo in prihodom v torek boste odšteli približno 485 evrov. Nekoliko cenejša možnost je let s poljskim Lotom s prestopom v Varšavi. V tem primeru cena letalske karte znaša okoli 280 evrov.

Najugodnejša ponudba je trenutno iz Zagreba, in sicer znaša 245 evrov za povratno letalsko karto z Lufthanso.

Direktno avtobusno povezavo med Ljubljano in Frankfurtom omogoča Flixbus. Vožnja v Nemčijo traja približno 13 ur, za krožno vožnjo boste odšteli približno 130 evrov.

Cene potovanja z vlakom so odvisne od ure odhoda, časa potovanja in števila postankov. Najugodnejšo povratno vozovnico z najkrajšim potovalnim časom, ki smo jo našli na spletu, je znašala 169 evrov.

Organizirano potovanje

V Frankfurt se lahko odpravite tudi v organizaciji slovenske turistične agencije. Kot so nam pojasnili na agenciji Palma, bodo v ponedeljek, na dan tekme, organizirali čarterski let iz Ljubljane v Frankfurt, ki se bo vrnil v Sloveniji po koncu tekme. Organizirali bodo tudi transfer z letališča do stadiona, z navijači pa bo v Nemčijo odpotoval tudi slovenski spremljevalec.

Poleg letala bodo organizirali tudi avtobus iz Ljubljane z vključeno nočitvijo v hotelu.

Kot dodajajo, bodo v primeru, da se vstopnic za osmino finala ne bo dobilo, kupnino v celoti povrnili. "Možnost brezplačne odpovedi bo na voljo do jutri, 28. junija do 12. ure," še opozarjajo.