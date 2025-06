Pot v odraslost: športni karton za odrasle

Le kdo ne pomni vaj, kot so čim hitrejše dotikanje plošče z roko, predklon na klopci in premagovanje ovir nazaj, ki so jih med šolanjem v športni karton vpisovale generacije Slovencev? Raziskovalna skupina ljubljanske Fakultete za šport pripravlja novost, in sicer športni karton za odrasle. Študijo so poimenovali Pot v odraslost. Vanjo nameravajo vključiti 1000 odraslih. Njen namen pa: da bi razumeli, kako telesna zmogljivost že v otroštvu in mladosti vpliva na zdravje ter kakovost življenja v odrasli dobi. Kako se lahko pridružite tudi vi?