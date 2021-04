Pot za srečo otrok: na petdnevni kolesarski etapi dobrodelno okoli Slovenije

Te dni lahko sedete na kolo in ste ob tem še dobrodelni. Začela se je namreč petdnevna kolesarska etapa, imenovana Dobrodelno okrog Slovenije, njen uradni slogan se glasi Pot za srečo otrok. Letos je soorganizator dogodka tudi Slovenska Karitas, ki bo zbrana sredstva namenila nakupu koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Projekt je tudi vožnja izkušenih vrhunskih kolesarjev Damija Zupija in Alojza Poglavca, ki sta jo lani uspešno izpeljala prvič in na kateri je sodelovalo 150 kolesarjev. Tudi letos vabita vse zainteresirane, da se jima za dober namen pridružijo. Še je čas!

icon-expand