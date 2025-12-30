Naslovnica
Zgodba se razvija

Tragedija v Škocjanskih jamah: umrl naj bi potapljač

Škocjanske jame, 30. 12. 2025 13.34 pred 36 minutami 1 min branja 0

Avtor:
D. S.
Škocjanske jame

Med potopom v Škocjanskih jamah naj bi umrl potapljač, je poročal Radio 94. O dogodku so bili obveščeni tudi policisti na Policijski upravi Koper. Vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek je sporočil, da so vsi trije udeleženi potapljači slovenski državljani. Kot je ocenil, bo reševanje trajalo do jutra.

Neuradno naj bi v Škocjanskih jamah med potopom, pri katerem so sodelovali trije potapljači, eden izmed njih umrl.

S Policijske uprave Koper so nam potrdili, da so obveščeni o smrti potapljača. Kot so nam povedali v Jamarski reševalni službi, so vsi trije potapljači slovenski državljani, medicinskega osebja zaenkrat še ni ob njih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da je prišlo do nesreče so potrdili tudi pri reševalni službi, po njihovi oceni bo reševanje potekalo do jutri zjutraj. "Pri reševanju sodelujejo Jamarska reševalna služba, v podporo jim je enota za tehnično potapljanje, lokalni pripadniki Civilne zaščite in uslužbenci parka, ki delajo kot bolničarji," je povedal vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek.

škocjanske jame potop potapljač smrt reševanje

