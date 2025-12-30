Tragedija v Škocjanskih jamah: umrl naj bi potapljač

Neuradno naj bi v Škocjanskih jamah med potopom, pri katerem so sodelovali trije potapljači, eden izmed njih umrl.

S Policijske uprave Koper so nam potrdili, da so obveščeni o smrti potapljača. Kot so nam povedali v Jamarski reševalni službi, so vsi trije potapljači slovenski državljani, medicinskega osebja zaenkrat še ni ob njih.