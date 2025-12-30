Tragedija v Škocjanskih jamah: umrl naj bi potapljač

Neuradno naj bi v Škocjanskih jamah med potopom, pri katerem so sodelovali trije potapljači, eden izmed njih umrl.
S Policijske uprave Koper so nam potrdili, da so obveščeni o smrti potapljača. Kot so nam povedali v Jamarski reševalni službi, so vsi trije potapljači slovenski državljani, medicinskega osebja zaenkrat še ni ob njih.
Da je prišlo do nesreče so potrdili tudi pri reševalni službi, po njihovi oceni bo reševanje potekalo do jutri zjutraj. "Pri reševanju sodelujejo Jamarska reševalna služba, v podporo jim je enota za tehnično potapljanje, lokalni pripadniki Civilne zaščite in uslužbenci parka, ki delajo kot bolničarji," je povedal vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek.