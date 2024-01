Potapljači bodo ocenili višino vode in možnosti za reševanje ujetih

OGLAS

Kot smo poročali, so tričlanska družina in dva vodnika v jamo na ogled krenili v soboto okoli 8. ure, a se zaradi dviga gladine vode, ki jim je zaprla pot proti površju, niso uspeli vrniti. Že v soboto popoldne je stekla reševalna akcija, doslej pa sta se do ujetih prebili dve ekipi potapljačev in jih oskrbeli z vsem potrebnim. Peterica je na varnem, v ogrevanem bivaku na skalni polici približno deset metrov nad vodo, imajo hrano, topla oblačila in gorilnike, njihovo stanje pa je po zadnjih poročilih jamarsko-potapljaške ekipe, ki se je v nedeljo zvečer vrnila iz jame, stabilno.

Reševalci so ponoči dežurali pred vhodom v Križno jamo, danes okoli 9. ure pa se bo v jamo znova odpravila ekipa jamarskih potapljačev, ki bo ocenila višino vodne gladine in možnosti za varno rešitev ujete skupine. Vodni tok je bil namreč v nedeljo zvečer še vedno močan, je pa gladina vode začela upadati. Poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je v nedeljo pojasnil, da bo evakuacija stekla, ko bodo imeli "vsa strokovna in lastna zagotovila, da bodo lahko vseh pet prizadetih kot tudi vse reševalce na varen in zdrav način evakuirali iz jame". "Zavedati se moramo, da so to ekstremi pogoji reševanja in potapljanja. Voda ima 6 stopinj, vidljivost je tri do pet centimetrov, podzemna voda pa ime neizmeren tok."

Vodja ekipe za tehnično potapljanje Damir Podnar je včeraj povedal, da imajo v sklopu reševalne akcije pripravljenih več scenarijev, da pa čakajo, da bo nivo vode padel. "V primeru nizkega vodostaja bo vse skupaj lahko zelo hitro potekalo, drugače imamo pa nekje 12-urni turnus oskrbe ujetih oseb, tako da če voda ne pade, bo ta sistem 12-urni, če pa voda pade, bo pa poveljnik, vodja enote za tehnično potapljanje, s svojimi možmi jurišno posredoval in družino z vodnikoma spravil na varno na suhi del," je opisal vodja intervencije Walter Zakrajšek iz Jamarske reševalne službe. 8273 metrov dolg jamski sistem Gre sicer za izjemno priljubljeno jamo, za ogled jame se čaka tudi eno leto. Ogled, ki ga organizira Društvo ljubiteljev Križne jame, je sicer nadzorovan in v majhnih skupinah. Tokratne razmere za obisk jame sicer niso bile primerne, je včeraj povedal Curk.

