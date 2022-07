Potegujte se za BREZPLAČEN oddih v priznanih hotelih

Ob 10. obletnici delovanja je Megabon skupaj z zvestimi partnerji pripravil 10 fantastičnih nagrad, s katerimi se želi zahvaliti več kot 500.000 zvestim uporabnikom in pozdraviti nove ljubitelje ugodnejših oddihov in izkušenj.

Kako se izogniti preplačanim dopustom?

Naslednjič pri iskanju in rezervaciji uporabite Megabon. Megabon je prvi in edini slovenski kuponski portal, specializiran samo za turizem. Za ugodnejše oddihe Slovencev in Slovenk skrbi že 10 let.

Ko boste naslednjič iskali svoj sanjski oddih, obiščite www.megabon.eu . V Megabonov iskalnik preprosto vpišete želeno destinacijo ali pa pobrskajte med kategorijami na strani (morje visoka sezona, družinski paketi, mobilne hiške, križarjenje, hotel in letalo ...) ter pregledate ponudbo. Izberite tisto, ki vas najbolj navduši, pri ponudniku preverite, če je ponudba na voljo za vaše želene datume, in po potrditvi kupite kupon. S kupljenim kuponom in potrditvijo izbranega ponudnika je vaša rezervacija zagotovljena.

Ker Megabon nudi popuste do -57 %, ne boste dopusta nikoli več preplačali.