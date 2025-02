Potencialno koruptivno omrežje: kaj pravijo na Policiji in KPK?

Po naših nedeljskih razkritjih v rubriki 24UR FOKUS smo vprašanja o potencialno koruptivnem omrežju naslovili tudi na pristojne institucije. Komisija za preprečevanje korupcije in Odvetniška zbornica Slovenije pravita, da prijave v povezavi z očitki niso prejeli. Na Policiji in specializiranem državnem tožilstvu so medtem z odgovori skopi.