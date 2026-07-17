Potencialno strupene cianobakterije trenutno zaznali le v Bohinjskem jezeru

Cianobakterije so posebna skupina bakterij, ki izvajajo fotosintezo in proizvajajo kisik. Prisotne so v skoraj vseh vodnih ekosistemih in tudi na kopnem. Številne so koristne tudi za ljudi, cianotoksini pa so lahko strupeni, piše na spletni strani projekta Ciano SLO.

Običajne okoljske koncentracije cianotoksinov so za ljudi ob kratkoročni izpostavljenosti večinoma neškodljive, saj bi moralo priti do zaužitja precejšnje količine vode, vendar lahko ob dolgoročni izpostavljenosti vodijo v številna tveganja, na primer v okvaro nekaterih notranjih organov, nastanek tumorjev ali poškodbe DNA.

Na inštitutu priporočajo, da se kopalci izogibajo neposrednemu stiku s plavajočimi goščami ali s cianobakterijskimi cvetovi, še posebej njihovemu zaužitju. "Če plavate v zeleno obarvani vodi, se po kopanju priporoča tuširanje s svežo vodo," so pojasnili za STA.

Dodali so, da je voda iz pipe v Sloveniji z vidika cianotoksinov varna. "Nikoli pa ne pijte neočiščene vode iz površinskih voda, kot so ribniki, bajerji, zadrževalniki ali jezera, še posebej, če ima neobičajen vonj, je obarvana, je na površini viden obarvan sloj ali opazite poginule živali v vodi ali na obali. V nasprotju s splošnim prepričanjem, da prekuhavanje vode odstrani vse škodljive snovi, pri cianotoksinih zaradi njihove odpornosti na visoke temperature to ni zadosten ukrep," opozarjajo.