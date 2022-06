Potep po Triglavskem narodnem parku: Prilagodimo svoje navade naravi

Projekt VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. V projektu sodeluje sedem partnerjev iz sektorjev varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, planinstva in turizma s ciljem izboljšanja stanja narave. Zaradi covidnih razmer so projekt uspeli podaljšati do konca leta 2023.

Umirjanje prometa v Triglavskem narodnem parku (TNP) v poletni sezoni je osrednja aktivnost, s katero si naravovarstveniki prizadevajo živalskemu svetu zagotoviti mir in varen prostor v obdobju, ko vzgajajo svoje mladiče. "Javni prevoz, urejena parkirišča, ki so tudi v naravi omejena, in v nekaterih delih zapornice za časovno omejen dostop so načini, da tem redkim vrstam, s katerimi se lahko pohvali narodni park, zagotovimo mir," je izpostavil vodja projekta VrH Julijcev Andrej Arih iz javnega zavoda TNP in dodal, da so za ohranjanje življenjskega prostora divjega petelina v gozdnem prostoru vzpostavili 19 mirnih con.

Gorski svet Triglavskega narodnega parka je dom divje, pestre in prilagodljive, a hkrati krhke in občutljive narave.

Ključno pri usmerjanju obiska in umirjanju prometa je spodbujati obiskovalce k uporabi javnih prevoznih sredstev, je poudaril direktor javnega zavoda TNP Tit Potočnik . Zato bo na območju Julijskih Alp v letošnjem poletju na voljo skoraj 30 dodatnih linij javnega prevoza, in sicer devet v Bohinju, 11 v dolini Soče in devet na območju Radovljice, Bleda, Jesenic in Kranjske Gore.

Letos bodo posebno pozornost namenili umirjanju prometa na Pokljuki, je pojasnil direktor Turizma Bohinj in koordinator Skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus . Ker so se obiskovalci lani s pridom vozili na Pokljuko z bohinjske strani, letos pripravljajo tudi prevoze z Bleda. Z obeh strani bodo brezplačni avtobusi na voljo vsak dan od 1. julija do 20. septembra – od večjih parkirišč do najbolj obiskanih planinskih izhodišč na Pokljuki in nazaj. Vozili bodo od 6.50 zjutraj do 19.00 zvečer. Langus je napovedal, da bodo v kratkem poskrbeli tudi za digitalizacijo voznih redov, kar bo obiskovalcem olajšalo uporabo javnega prometa.

– Hodimo po označenih poteh. Zemljevid v nahrbtniku je enako pomemben kot voda. Na spletnem mestu PZS preverimo aktualno stanje poti. Če gremo na večdnevni pohod, rezerviramo nastanitev v kočah. V gore hodimo v primerni obutvi, rezervna in topla oblačila so nuja v visokogorju tudi poleti.

– Parkiramo na javnih parkiriščih in uporabljamo javni potniški promet . Urejena parkirišča z rednimi avtobusnimi linijami so urejena v vseh občinah Julijskih Alp.

– Vreme je v gorskem svetu poleti zelo nepredvidljivo , zato se v gore odpravimo v zgodnjih urah. V popoldanskem času so pogoste nevihte tudi v sončnih dneh. Napoved vremena za Julijske Alpe lahko preverimo na portalu vreme.si in med pohodom redno spremljamo radarsko sliko padavin na meteo – spletni strani Agencije RS za okolje.

– Kar objavljamo na družabnih omrežjih, ima lahko velik vpliv na naravo. Objave o pomenu ohranjanja narave in obzirnem obiskovanju podpirajo poslanstvo narodnega parka, zato naj bodo na objavljenih fotografijah posnetki odgovornega in varnega obiskovanja, prav tako pa se pozanimajmo, v katerih primerih potrebujemo dovoljenje za snemanje.

– Nabiramo tiste gozdne plodove, ki jih poznamo v predpisanih količinah. V TNP lahko naberemo do dva kilograma gob in gozdnih sadežev samo v tretjem varstvenem območju.

Andrej Arih je razložil, da so za ohranjanje življenjskega prostora divjega petelina v gozdnem prostoru vzpostavili 19 mirnih con. Vse so označene s tablicami, na nekaterih pa so postavili zapornice na gozdnih cestah, ki zagotavljajo nadzorovan promet vozil, še posebej v najbolj občutljivem obdobju vzreje mladičev.

Društvo za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS) v sodelovanju s TNP izvaja monitoring divjega petelina in belke. Pet divjih petelinov in tri belke so opremili s telemetričnimi napravami in jih spremljajo prek GPS oddajnikov. Ugotovili so, da se divji petelin izogiba planinskim potem na razdalji več kot 150 metrov, poleti in jeseni pa se spusti tik pod gozdno mejo. Zato je uveljavitev mirnih območij, ki usmerjajo ljudi na uporabo obstoječih poti, zelo pomemben ukrep, je ocenil Arih. "Prepričan sem, da bo večina obiskovalcev razumela, da je ohranitev teh karizmatičnih vrst, s katerimi se lahko pohvalimo, tako pomembna, da se bodo pripravljeni odreči svojemu interesu nabiranja borovnic in gob na teh nekaj 100 hektarjih Pokljuke," je dejal.

Rezultati za belko kažejo, da je močno navezana na visokogorje, pozimi še posebej na strme predele in skalne stene, kjer najde travnato rastlinje. Samci se zadržujejo v bližini samic do trenutka, ko se izležejo mladiči. Nato samica sama skrbi za zarod in se z mladiči večinoma zadržuje na travnatih platojih.

Pri projektu VrH Julijcev sodeluje tudi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), ki je prav tako izvedel nekaj ukrepov za varstvo divjega petelina na Pokljuki. Posadili so 13.000 sadik plodonosne lesne vegetacije, ki je pomembna za koconoge kure. Poleg tega so okoli Fužinarskih planin razredčili 15 hektarov rušja in grmovja ter očistili 61 kilometrov presek. S tem so, kot je razložila Brigita Oblak iz ZGS, prispevali k izboljšanju življenjskega habitata živali.