Potihoma razmišljate o novi službi?

V stalno rastočem podjetju Lidl Slovenija so v letošnjem letu vnovič dvignili plače zaposlenim ter povišali finančne dodatke, med drugim regres, ki je znašal 2000 eur. Poleg tega pa za svoje zaposlene nudijo še druge ugodnosti, s katerimi skrbijo za njihovo motivacijo in dobro počutje.

Stimulativno plačilo

Lidl Slovenija se lahko pohvali z atraktivnostjo plačnega sistema, saj plače prodajalcev in skladiščnikov stalno rastejo – plače zaposlenih v skladišču in trgovinah so se od leta 2020 vsako leto povišale. Prav tako rastejo po vnaprej znanih in določenih stopnjah. Najvišja plačna stopnja njihovih najštevilčnejših sodelavcev – prodajalcev–od 1. marca 2024 znaša vse do 1.650 oz. 1.730 evrov bruto, plačna lestvica skladiščnikov pa vse do 1.530 evrov bruto. Navedeni zneski veljajo za 36-urne pogodbe, ki veljajo kot polni delovni čas.

Odlični razvojni programi

Strokovna in osebna rast v Lidlu Slovenija nista stvar naključja, temveč rezultat načrtovanega razvoja vseh sodelavcev in njihovih kariernih poti. Tako je že ob zaposlitvi vsak delavec vključen v strokovno uvajanje na delovno mesto, dobi pa tudi mentorja in botra, ki mu pomagata pri usvajanju novih delovnih nalog in začetni vključitvi v okolje. Vsako leto so na voljo obsežna nadaljnja usposabljanja in izobraževanja – od vodenih tečajev (prek spleta ali v živo), delavnic in srečanj, periodičnih šolanj do praktičnega in kombiniranega učenja.

Veliko je tudi priložnosti za napredovanje – nemalo je Lidlovk in Lidlovcev, ki so ob svojem delu napredovali na vodstvene položaje. Primer tega je, da strokovnjak na določeni točki postane vodja. Povsem običajna pot napredovanja je tudi karierni premik prodajalca v pomočnika poslovne enote ali pa pomočnika poslovne enote v vodjo.