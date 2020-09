Potnik, ki na avtobusu ni želel nositi maske, je vozniku celo grozil s smrtjo

Vozniki Ljubljanskega potniškega prometa pripovedujejo, da so jim potniki zaradi zahtevanih zaščitnih mask že grozili, eden pa je celo skušal odtrgati voznikova vrata. Ljudje so zaradi ukrepov nezadovoljni, nekateri pa celo agresivni. Tudi na vlakih so imeli že nekaj primerov, ko se potniki niso želeli umiriti in si niso nadeli maske, zato so v petih primeri morali poklicati policiste. A tako na železnicah kot na avtobusih pravijo, da so to posamezni primeri ter da se potniki večinoma držijo navodil zdravstvene stroke.