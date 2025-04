Potnika porinil iz avtobusa: kaj odgovarjajo na Arrivi?

Neljubi dogodek se je zgodil na medkrajevni liniji v okolici Maribora. Na posnetku je vidno, kako voznik grobo prime potnika in ga porine iz avtobusa. Vodstvo družbe Arriva je za dogodek izvedelo po našem povpraševanju.

Zatrjujejo, da so se takoj pogovorili z omenjenim voznikom, ta pa jim je pojasnil: "Da je potnika večkrat opozoril zaradi neprimernega vedenja na avtobusu, kajenja in razgrajanja. Ena potnica naj bi tudi poklicala policijo. Ker naj bi omenjeni potnik ogrožal druge potnike in tudi fizično grozil vozniku, je voznik na prvi postaji varno ustavil vozilo in iz varnostnih razlogov potnika odstranil z avtobusa," so v pisni obliki sporočili iz družbe Arriva. Kot tudi: "Da mora vozno osebje zagotoviti odstranitev osebe iz avtobusa, če ta zaradi svojega vedenja pomeni nevarnost za vožnjo ali potnike oziroma, če potnike ali voznika nadleguje."

A dejstvo je, da mora to storiti po mirni poti, v nasprotnem je na pomoč dolžan poklicati policijo. O dogodku bodo izvedli interno kontrolo, tako kot so jo že februarja, ko je nek potnik opozoril na neupoštevanje prometnih predpisov domnevno istega voznika: "Ker običajno sedim tik za šoferjem, sem opazil, da je na določenih odsekih močno prekoračil hitrost. Sploh v naseljenem kraju, kjer je omejitev 50, je kazalec pokazal preko 80."

Čeprav ne gre vseh voznikov metati v isti koš, pa sogovornik trdi, da je tudi nek drugi voznik, ob drugi priložnosti, kršil predpise, peljal je skozi rdečo luč. "Tega dne je voznik zaradi delovišč na šentiljski cesti, ki so bila urejena semaforizirana, vsaj trikrat zapeljal čez rdečo luč. Prvič pri prvem semaforiziranem križišču, potem pa na deloviščih." O ugotovitvah je obvestil tako mariborsko vodstvo Arrive kot tudi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. "Od koncesionarja oziroma od Arrive pričakujem dvoje: varnost in spoštovanje voznih redov."

Od ministrstva je dobil pisni odgovor, češ da niso pristojni za ugotavljanje kršitev cestno prometnih predpisov in, čeprav imajo s prevozniki koncesijske pogodbe, te niso pravna podlaga za sankcioniranje prometnih prekrškov. To je v domeni policije in medobčinskih inšpektoratov.