Potnike prvič zapeljal nov Stadlerjev vlak

S sprostitvijo javnega potniškega prometa je danes potnike prvič zapeljal tudi nov Stadlerjev vlak, ki je zjutraj pripeljal iz Kamnika v Ljubljano. Del poti je z novim vlakom opravil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je ob tem izpostavil pomen razvitega javnega potniškega prometa in modernizacije železniške infrastrukture.

Minister Jernej Vrtovec, ki se je peljal od Kamnika do Domžal, je sporočil, da je razvit javni potniški promet visoko na lestvici prioritet ministrstva za infrastrukturo. "Veseli smo, da imamo danes možnost to tudi izkusiti," je dodal.

Slovenske železnice so prvih pet novih dizelmotornih vlakov Stadler prevzele že konec novembra. Novi potniški vlaki bodo vozili na dolenjski in kamniški progi, pa tudi na kočevski, ko bo po njej stekel potniški promet. Generalni direktor Slovenskih železnicDušan Mesje ob prihodu vlaka v Ljubljano dejal, da gre za nov vlak iz serije 52 vlakov, ki prihajajo na slovenske železnice do leta 2022. Od tega bo 21 vlakov na dizelski pogon, 21 na električni pogon, 10 pa bo dvonadstropnih vlakov na električni pogon. "Gre za najsodobnejše vlake za regionalne proge, kot jih poznamo v tem delu Evrope, ki dosegajo hitrosti do 140 kilometrov na uro. Vlaki ponujajo vse potrebno udobje, so prilagojeni za invalide in imajo dovolj prostora za kolesa,"je dejal.

Slovenske železnice poleg tega nameravajo z dodatnimi razpisi kupiti še med 15 in 20 vlakov, da bi po končanem krogu modernizacije imeli več kot 70 novih vlakov, kar bo sicer predstavljalo dve tretjini celotnega voznega parka. Slovenske železnice in švicarski Stadler sta pogodbo za nakup prvih 26 novih potniških garnitur podpisala spomladi 2018, maja lani pa sta strani sklenili še pogodbo za nakup dodatnih 26 novih potniških vlakov. Skupna vrednost naročenih vlakov je 320 milijonov evrov brez DDV. Potovalni čas bodo po navedbah Slovenskih železnic skrajšali do 10 odstotkov. V prihodnjih letih se bo tako povečala pogostost regionalnih povezav z manj postanki in lokalnih vlakov z večjo zmogljivostjo, večja pa bo tudi udobnost in zanesljivost samega prevoza.

