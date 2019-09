Potniki Adrie Airways so od Skopja do Ljubljane potrebovali kar 48 ur

Potniki Adrie Airways so doživeli novi šok. Za 700 kilometrov poti od Skopja do Ljubljane so potrebovali neverjetnih 48 ur. Najdaljši polet iz Singapurja v New York traja nekaj več kot 17 ur. Poleg tega pa so potnikom Adrie kar šestkrat prestavili let. Na novega so čakali en dan, ta pa je spet imel zamudo. Potniki napovedujejo tožbe, vodilni pri Adrii pa se soočajo še z napovedano stavko pilotov.