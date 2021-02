S Tenerifa se je vrnila skupina izletnikov, večina se je testirala

Zimske šolske počitnice se končujejo tudi za zahodni del Slovenije. Tako so se v soboto z oddiha vrnili Slovenci, ki so s prvim čarterskim letom letos odpotovali na Tenerife. Pogoj za vstop nazaj v Slovenijo je bilo testiranje na letališču, potrdilo o prebolelem covidu-19 ali karantenska odločba. Večina se je testirala, govorili so z nekaterimi od njih, ki so bili vsi negativni. Ker se razmere ponekod slabšajo, na zunanjem ministrstvu še naprej odsvetujejo vsa nenujna potovanja.

Z majhno zamudo je airbus s 160 slovenskimi potniki pristal nekaj pred 19. uro. Še prej so se za testiranje potnikov pripravili zdravstveni delavci. Potniki morajo testiranje opraviti, še preden pridejo do prtljage. "Velika večina gostov se je odločila za testiranje, kar nekaj je bilo takih, ki so covid-19 že preboleli in so imeli ustrezna dokazila,"pove Urška Martelanc, Palmina vodnica.

icon-expand Tenerife FOTO: Thinkstock

Določeni ukrepi so bili na Tenerifu še strožji kot pri nas, maska je obvezna tudi zunaj, pripovedujejo potniki. "Strogi ukrepi so, ne kadi se po terasah, obvezna je medsebojna razdalja–tako kot pri nas. Ampak tu tega nihče ne upošteva, tam pa morajo, ker je narod sam svoj policist,"pove eden izmed dopustnikov. "Zelo spoštujejo ukrepe in sproti razkužujejo, tako da imaš občutek varnosti," pove drugi.

Odprti so večji hoteli, tudi lokali in restavracije, a prav tako ne vsi, pravijo. "Tudi policijska ura je, in sicer od 23. do 6. ure,"pripoveduje potnik."Policijski avtomobili vseskozi krožijo in kontrolirajo, tako da imajo res nadzor in stvari potekajo tako, kot morajo,"še zagotavlja turistična vodnica. A vseeno država nenujna potovanja odsvetuje."Tako organiziran način potovanja–direktno z Brnika in nazaj–ni nevaren. Česa drugega si pa v teh časih niti ne bi privoščili," še priznava eden od potnikov. Razlog za potovanje, pravijo na zunanjem ministrstvu, ne more biti to, da je nekdo vplačal turistični vavčer, ki bo sicer propadel. Tisti, ki se kljub pandemiji odločijo za potovanje, pa naj upoštevajo vse previdnostne ukrepe, še svetujejo.