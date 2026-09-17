Potniki lahko odslej enkratne vozovnice IJPP kupijo tudi prek spleta

Cena enkratne vozovnice se določi glede na razdaljo potovanja, natančen znesek pa se uporabniku izračuna ob nakupu. Otroci do vključno petega leta starosti potujejo brezplačno, otroci od vključno šestega do vključno 15. leta starosti pa imajo 50-odstotni popust.

Po uspešno opravljenem nakupu je vozovnica kupcu takoj na voljo v elektronski obliki. Matjaž Kragelj, vodja informatike v DUJPP, je pojasnil, da to v praksi pomeni, da si lahko sedaj ljudje vozovnico kupijo tik pred vstopom v vozilo, brez obiska prodajnega mesta, uporabniškega profila in IJPP-kartice. "Vozovnica je izdana takoj, ob vstopu v vozilo pa se na validatorju prebere njena QR-koda," je dodal.

V DUJPP ob tem pravijo, da je pomemben poudarek njihovih trenutnih aktivnosti prav digitalna preobrazba. "Bančno kartično plačevanje je v uvajanju po celotni Sloveniji, v razvoju je tudi portal za potnika, ki bo na enem mestu omogočal dostop do aktualnih informacij, načrtovanje poti in nakup vozovnic. V ozadju digitalne arhitekture je v teku tudi prenova sistema IJPP 2.0," navajajo.