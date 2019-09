Potniki naj ob odpovedanem letu težavo sprva skušajo rešiti z letalskim prevoznikom

Pravice potnikov so odvisne od več dejavnikov in so določene v uredbi o pravicah letalskih potnikov. V vsakem primeru mora letalska družba, ki let odpove ali pričakuje zamudo več kot petih ur, potniku ponuditi izbiro med povračilom cene vozovnice ter spremembo poti bodisi takoj, ko je to mogoče, ali pa kasneje po izbiri potnika, če mu to bolj ustreza, pojasnjuje Zveza potrošnikov Slovenije.

Na splošno velja, da potnik ni upravičen do odškodnine, če je bil o odpovedi leta obveščen najmanj dva tedna pred odhodom. Poleg tega do odškodnine ni upravičen, če so za odpoved leta krive izredne razmere, katerim se ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Kadar gre za zamudo in ne odpoved leta, so potniki upravičeni do odškodnine, če v končni namembni kraj prispejo najmanj tri ure po prvotno predvidenem prihodu.