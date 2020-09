Potniški promet po prenovljeni kočevski železnici še ne bo stekel

V sklopu tretje faze modernizacije železniške proge Grosuplje–Kočevje na projektu vgrajujejo varnostne in telekomunikacijske naprave, ki so, kot so izpostavili na SŽ, predpogoj za uspešno in varno uvedbo potniškega prometa.

Kot so pojasnili na železnicah, je sicer skladno s pogodbo med ministrstvom za infrastrukturo in konzorcijem podjetij Siemens Mobility in Ostria pogodbeni rok za dokončanje projekta in zagotovitev vseh zakonsko predpisanih pogojev za delovanje naprav in njihovo uporabo v železniškem prometu, vključno s pridobitvijo obratovalnega dovoljenja za vgradnjo elementov in naprav v javno železniško infrastrukturo, 24. september.

'V postopkih, ki vplivajo na varnost v prometu in zdravje ljudi, se ne sme niti minimalno odmikati od zakonskih podlag'

A, kot so izpostavili, SŽ-infrastruktura kot upravljavec javne železniške infrastrukture, glede na trenutno stanje izvedenih del na projektu ocenjuje, da do 1. oktobra ne bodo izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja in posledično vzpostavitev javnega potniškega prometa.

Kot so še izpostavili v SŽ, se v postopkih, ki vplivajo na varnost v prometu oz. varnost in zdravje ljudi, ne sme niti minimalno odmikati od zakonskih podlag in standardov, ki so bili skozi leta razviti z namenom varovanja udeležencev v prometu.

Nov rok začetka obratovanja potniškega prometa na relaciji Kočevje–Grosuplje bodo določili takoj, ko bodo za to vzpostavljeni vsi potrebni pogoji, so še zapisali. O tem bodo železnice obvestile tudi pristojnega ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.