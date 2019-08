Potniški reaktivec brez zapletov po cesti do cilja v Dolenjskih toplicah

Ponoči so z Brnika v Dolenjske Toplice prepeljali letalo Bombardier CRJ 200ER. Ogromni tovor so šoferji spretno prepeljali skozi rondoje in nekaj vasi ter ga uspešno dostavili na cilj v Dolenjskih toplicah. Potniško letalo bo podjetje FerroČrtalič uporabilo za raziskave in razvoj novih tehnoloških rešitev v letalski industriji.

FOTO: Miro Majcen

Konvoj vozil v izrednem prevozu je z Brnika odrinil ob 20. uri, še pred tem pa so mu odrezali krili in jih s trupom naložili vsakega na svojo prikolico. Letalo so tako prevažala tri posebna vozila. Posebno odpravo je spremljal naš fotograf Miro Majcen, ki je potrdil, da so vozniki za izredne prevoze zares pravi mojstri, saj so se brez večjih težav prebili skozi vasi po ozkih cestah.

Spretno skozi rondo. FOTO: Miro Majcen

Po slovenskih avtocesti in cestah je potovalo potniško reaktivno letalo Bombardier CRJ 200ER, ki je zadnjih 17 let potnike prevažalo po ZDA, Mehiki in Sudanu ter zadnjič pristalo na brniškem letališču. Podjetje FerroČrtalič je letalo kupilo, ker"razvija najnaprednejše rešitve za obdelavo površin v letalski industriji", s katerimi se zagotavlja večjo varnost zračnega prometa. Zdaj, ko je letalo na cilj, ga bodo postavili na nosilce in mu nazaj privarili krili. Sledilo bo njegovo urejanje. Gre za postopek, ki ni enostavnejši od samega prevoza. "Predvidevamo pa tudi, da bo prisotnost letala služila kot dodatna zanimivost bogate turistične ponudbe naših krajev," so zapisali v družbi.

Nočna vožnja po avtocesti. FOTO: Miro Majcen